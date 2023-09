Logitech nthuav tawm qhov ncav cuag: Lub Webcam muaj ntau yam rau kev nthuav qhia chaw deb thiab Livestreams

Logitech tau tshaj tawm qhov kev tshaj tawm ntawm nws lub vev xaib tshiab, Reach, tsim los rau kev sib tham sib tham txog tej thaj chaw deb, kev qhia online, livestreams, thiab kev nthuav qhia. Qhov zoo tshaj plaws ntawm Reach yog nws lub caj npab hloov tau yooj yim thiab nthuav dav, tso cai rau kev txav tau yooj yim thiab txawm tias downward-facing video footage.

Nrog rau Kev Tshaj Tawm, Logitech lub hom phiaj los muab cov kev daws teeb meem rau cov tsis yog-digital show-and- tell presentations where users can easily capture the video of items on their desk. Lub koob yees duab articulation ua raws ntau axes, muab ntau zog versatility nyob rau hauv capturing video ntsiab lus. Tsis tas li ntawd, Reach muaj kev txav ntsug thiab tsis zoom mus txog 4.3x, ua kom cov neeg siv tuaj yeem nthuav qhia lawv cov ntsiab lus zoo.

Lub koob yees duab nws tus kheej yog ib qho kev hloov kho tshiab ntawm Logitech Streamcam nrov, uas muaj cov iav kho qhov muag zoo dua qub thiab lub ntsej muag ntse autofocus tshiab. Nws muaj 1080p / 60fps video muaj peev xwm thiab muab kev paub txuas thiab ua si, txuas ntawm USB thiab sib txuas ua ke nrog ntau lub khoos phis tawj thiab streaming platforms. Lub Reach kuj los nrog qhov qis-profile ntug clamp rau kev sib cog lus thiab siv tau yooj yim.

Txawm hais tias Logitech tsis tau tshaj tawm tus nqi thiab cov ntsiab lus muaj nyob rau Reach, cov neeg siv khoom thaum ntxov tau muab tus nqi luv nqi ntawm $ 300 txog $ 400 los ntawm Indiegogo Enterprise phiaj los nqis tes. Lub tuam txhab tau txiav txim siab los pab nyiaj rau lub koob yees duab los ntawm lub platform no es tsis yog ib txwm txhais tau tias. Logitech cov khoom lag luam, Gaurav Bradoo, tau hais tias kev tshawb fawb kev lag luam coj lawv los muab cov kev daws teeb meem kawg-rau-kawg es tsis yog ib tus neeg sawv cev.

Logitech txuas ntxiv ua kom muaj kev vam meej hauv ntau qhov chaw, nrog rau kev hloov tshiab tsis ntev los no rau nws Pebble kab ntawm cov keyboards thiab tso tawm ntawm G Pro X Superlight gaming nas.

