50+ Kev tsim kho tshiab uas yuav ua rau yav tom ntej ntawm Kev Lag Luam Muag Khoom

Raws li GlobalData's Technology Foresights, yav tom ntej ntawm kev lag luam muag khoom yuav zoo li ntau dua 50 qhov chaw tsim kho tshiab. Cov kev tsim kho tshiab no ua raws li S-shaped nkhaus, pib los ntawm qhov tshwm sim thaum ntxov, nrawm rau kev saws me nyuam, ua ntej thaum kawg ruaj khov thiab ncav cuag kev loj hlob. Nws yog ib qho tseem ceeb los txheeb xyuas qhov twg kev tsim kho tshiab nyob rau ntawm qhov nkhaus no kom nkag siab txog lawv qib tam sim no ntawm kev saws me nyuam thiab lawv txoj hauv kev yav tom ntej.

Nyob rau theem tshiab tshiab, kev cuam tshuam cov thev naus laus zis xws li kev tsim khoom digital raws li xav tau, kev ua kom zoo dua qub, thiab AR-pab khw muag khoom tau nce traction. Cov thev naus laus zis no nyob rau hauv lawv cov theem pib ntawm kev thov thiab yuav tsum tau saib xyuas kom zoo. Ntawm qhov tod tes, kev ua kom nrawm nrawm ntawm thaj chaw tshiab xws li qhov chaw nyob ntawm tus kheej, phau ntawv saib tus kheej, thiab kev txheeb xyuas tus kheej tau ntsib kev txais yuav tsis tu ncua. Thaum kawg, kev loj hlob ntawm kev tsim kho tshiab xws li kev pabcuam hauv khw muag khoom thiab digital signage personalization yog tam sim no tsim tau zoo hauv kev lag luam.

Ib qho chaw tsim kho tshiab tseem ceeb hauv khw muag khoom yog kev xav tau kev tsim khoom digital. Qhov kev xyaum no siv cov thev naus laus zis xws li khoos phis tawj-pab tsim thiab 3D luam ntawv los tsim cov khoom tsim raws li cov neeg siv khoom xav tau. On-demand digital manufacturing optimizes workflows thiab tshem tawm qhov yuav tsum tau rau cov pa cov cuab yeej los yog pwm. GlobalData qhov kev tshuaj xyuas qhia tau tias muaj ntau dua 30 lub tuam txhab koom nrog hauv kev tsim kho thiab kev siv cov khoom lag luam raws li kev xav tau, suav nrog cov neeg muag khoom siv thev naus laus zis, cov tuam txhab muag khoom tsim, thiab kev pib ua haujlwm.

Ntawm cov thawj coj patent filers nyob rau hauv qhov chaw tsim khoom lag luam uas xav tau yog Levi Strauss, Carl Zeiss Stiftung, Zoo Tshaj Plaws, thiab eBay. Cov tuam txhab no yog cov pioneers hauv kev siv thev naus laus zis los txhim kho cov neeg siv khoom. Piv txwv li, Levi Strauss tau tsim lub qhov hluav taws xob pop-up hauv Miami uas muaj cov yam ntxwv futuristic thiab tso cai rau cov neeg yuav khoom los hloov lawv cov ris tsho hnav ris tsho, nrog rau kev tsim ua tiav hauv 90 feeb xwb.

On-demand digital manufacturing muab kev yooj yim rau cov khw muag khoom, pab lawv txo cov nqi thiab txhim kho kev ua haujlwm. Los ntawm kev siv cov thev naus laus zis tshiab los tsim cov khoom lag luam tus kheej, cov khw muag khoom tuaj yeem muab kev txaus siab zoo dua thiab koom nrog cov neeg siv khoom sib sib zog nqus. Cov tuam txhab xws li Kev Pabcuam Ntiaj Teb Ntiaj Teb, Meta Platforms, thiab Accenture yog cov thawj coj ntawm kev siv ntau haiv neeg, thaum Carl Zeiss Stiftung, Coupang, thiab Levi Strauss muaj thaj chaw siab tshaj plaws.

Txhawm rau kom nkag siab tob txog cov ntsiab lus tseem ceeb thiab cov thev naus laus zis cuam tshuam rau kev lag luam muag khoom, nkag mus rau GlobalData qhov kev tshawb fawb thematic tshiab tshaj tawm ntawm Cov Khw Muag Khoom. GlobalData's Patent Analytics yog lub hauv paus ntawm kev lag luam txawj ntse, muab cov ntaub ntawv, kev tshawb fawb, thiab kev tshuaj xyuas ntawm cov ntaub ntawv patent thiab nyiaj pab los ntawm thoob plaws ntiaj teb.

