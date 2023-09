Kev Them Nyiaj Tsis Muaj Nyiaj Tshiab tshiab txhawb kev txhawj xeeb txog kev ceev ntiag tug

By

Ib qho kev them nyiaj tsis muaj nyiaj ntsuab tshiab qhia los ntawm Samsung tau ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev ceev ntiag tug ntawm qee tus neeg siv. Qhov tshwj xeeb tso cai rau cov neeg siv them nyiaj siv lawv cov khoom siv Samsung, xws li xov tooj lossis saib, tshem tawm qhov xav tau nqa lub cev nyiaj lossis daim npav. Txawm hais tias qhov no yuav yooj yim rau qee tus, lwm tus txhawj xeeb txog qhov cuam tshuam txog kev ceev ntiag tug.

Qee cov neeg siv tau qhia lawv qhov kev tsis txaus siab rau qhov tshwj xeeb, hais tias raws li cov neeg siv nyiaj ntsuab uas tsis muaj Samsung li, nws tsis cuam tshuam rau lawv. Lawv kuj nug txog qhov yuav tsum tau muaj txoj cai ntiag tug rau cov nyiaj nws tus kheej. Txawm li cas los xij, muaj cov neeg uas pom qhov xwm txheej txaus ntshai, ntseeg tias Samsung yuav zoo li hais txog kev txhawj xeeb txog kev ceev ntiag tug nrog thaj ua rau yav tom ntej.

Ntawm qhov tod tes, muaj cov tib neeg uas muaj kev txhawj xeeb txog kev ruaj ntseg ntawm kev them nyiaj los ntawm cov khoom siv hluav taws xob. Lawv nyiam cov txheej txheem ntawm kev them nyiaj nrog ib daim npav, hais txog qhov kev paub dhau los ntawm kev raug nyiag ua qhov laj thawj rau lawv xaiv. Lawv nyiam kos thiab swipe lawv daim npav ntawm lub txee, tsis yog cia siab rau cov khoom siv hluav taws xob.

Txawm hais tias muaj kev sib xyaw cov kev xav hais txog qhov tshiab tsis them nyiaj tshwj xeeb, nws tau tsim kev sib tham ntawm cov neeg siv. Cov kev txhawj xeeb tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev ceev ntiag tug thiab kev nyab xeeb thaum nws los txog rau kev them nyiaj hluav taws xob.

Cov Ntsiab Lus:

- Kev them nyiaj tsis muaj nuj nqis: Ib txoj hauv kev them nyiaj hauv hluav taws xob, tsis tas siv nyiaj ntsuab.

- Tsis pub twg paub: Txoj cai khaws cov ntaub ntawv ntiag tug thiab kev ua ub no tiv thaiv los ntawm kev nkag tsis tau lossis nkag mus.

- Kev Nyab Xeeb: Kev ntsuas los tiv thaiv tib neeg thiab lawv cov ntaub ntawv los ntawm kev hem lossis kev pheej hmoo.