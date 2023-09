Kerala Lub Hom Phiaj rau Tag Nrho Digital Literacy

Kerala, thawj lub xeev hauv Is Nrias teb kom ua tiav kev nyeem ntawv tag nrho, tam sim no tsom mus rau kev ua tiav tag nrho cov kev nyeem ntawv digital, hais tias General Education Minister V. Sivankutty. Hais lus ntawm lub xeev-theem kev soj ntsuam ntawm International Literacy Day, Sivankutty tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev paub txog kev paub txog digital hauv kev nce qib kev siv technology niaj hnub no. Nws hais tias txoj kev kawm tau ua tiav cov txiaj ntsig tau txais txiaj ntsig hauv kev nyeem ntawv, tab sis kev nyeem ntawv digital tau dhau los ua qhov tseem ceeb rau tib neeg kom vam meej hauv lub ntiaj teb niaj hnub no.

Lub xeev tau ua tiav ntau txoj haujlwm los ntawm Lub Xeev Lub Hom Phiaj Literacy Lub Hom Phiaj txhawm rau txhim kho kev paub txog digital. Thawj theem ntawm tag nrho cov kev paub txog kev paub txog digital yog txhawm rau txhim kho cov qauv kev paub nyeem ntawv ntawm cov neeg kawm los ntawm Scheduled Castes thiab Scheduled Tribes hauv yim cheeb tsam. Los ntawm kev hais txog kev tsis sib haum xeeb ntawm kev kawm thiab kev coj noj coj ua ntawm cov poj niam hauv cov zej zog marginalized, qhov project vam tias yuav txhawb nqa tib neeg thiab txuas rau kev faib digital.

Lub Xeev Pawg Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb thiab Kev Kawm (SCERT) tus thawj coj Jayaprakash RK tau ua tus thawj tswj hwm txoj haujlwm, qhia txog tsoomfwv txoj kev mob siab rau kev txhawb nqa kev paub txog digital. Lwm tus neeg hais lus tseem ceeb ntawm qhov kev tshwm sim suav nrog Samagra Shiksha Kerala State project tus thawj coj Supriya AR, Lub Xeev Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Kawm Txuj Ci (SIET) Kerala tus thawj coj B. Aburaj, Lub Xeev Pawg Saib Xyuas Kev Kawm Qhib thiab Lub Neej (SCOLE) Kerala tus lwm thawj coj P. Pramod, thiab Xeev Literacy Mission Authority tus thawj coj AG Oleena.

Los ntawm kev tsom mus rau kev nyeem ntawv digital, Kerala tab tom siv lwm txoj hauv kev los tsim kom muaj kev sib koom ua ke thiab txhawb nqa zej zog. Los ntawm cov kev pib no, lub xeev lub hom phiaj los txhim kho nws cov pej xeem nrog cov txuj ci tsim nyog los siv cov cib fim los ntawm lub sijhawm digital, txhawb kev kawm ntxiv, thiab kev loj hlob ntawm kev lag luam.

Qhov chaw:

- Ministry of Education, Kerala

- Lub Xeev Lub Hom Phiaj Lub Hom Phiaj