Israel lub Central Bank txiav txim siab tshaj tawm Digital Shekel rau Modernize Payment Systems

By

Israel lub tuam txhab nyiaj hauv tuam txhab, Bank of Israel, tab tom mus rau pem hauv ntej nrog cov phiaj xwm los qhia txog digital shekel los txhim kho lub teb chaws txoj kev them nyiaj. Txawm hais tias lub tsev txhab nyiaj tseem tsis tau txiav txim siab zaum kawg txog seb puas yuav tsim ib qho digital shekel, nws tseem tau cog lus tias yuav nyob ntawm qhov ua ntej ntawm kev tshawb nrhiav cov txiaj ntsig digital thiab txhawb kev siv zog los txhawb kev them nyiaj thiab kev siv nyiaj txiag tag nrho.

Lub txhab nyiaj ntawm cov neeg Ixayees tau tshawb fawb thiab npaj rau qhov muaj peev xwm tshaj tawm cov nyiaj digital txij thaum lub Kaum Ib Hlis 2021. Qhov xav tau rau kev them nyiaj kom tau txais txiaj ntsig zoo dua tau ua rau lub hom phiaj no, vim tias lub txhab nyiaj tau lees paub cov txiaj ntsig zoo ntawm lub tuam txhab nyiaj hauv tuam txhab digital digital (CBDC). ) thaum ntxov 2017.

Bank of Israel Tus Thawj Kav Tebchaws Amir Yaron tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev ua raws li digitalization ntawm kev lag luam thiab kaw qhov sib txawv nrog lwm cov kev lag luam siab heev. Nws kuj tseem hais ntxiv tias yog tias cov neeg Ixayees yuav los qhia txog cov nyiaj digital, nws yuav ua qhov tseem ceeb ntawm kev tswj hwm kev ceev ntiag tug piv rau lossis muaj peev xwm siab dua cov uas tau muab los ntawm txoj kev them nyiaj digital uas twb muaj lawm.

Tus Lwm Thawj Coj Tus Thawj Kav Tebchaws Andrew Abir tau hais txog qhov muaj peev xwm rau digital shekel los qhia txog kev sib tw ntxiv rau hauv Israel txoj kev nyiaj txiag, uas tam sim no tau tswj hwm los ntawm ob peb lub tsev txhab nyiaj loj thiab cov tuam txhab. Los ntawm kev muab ib qib kev ua si, CBDC tuaj yeem ua rau cov neeg lag luam tshiab tuaj yeem muab cov khoom lag luam thiab cov kev pabcuam nyiaj txiag.

Lub txhab nyiaj ntawm cov neeg Ixayees txoj haujlwm Sela, tau ua nrog kev koom tes nrog Hong Kong Monetary Authority thiab Bank for International Settlement, tau pom qhov ua tau ntawm cov khw muag khoom CBDC. Qhov phiaj xwm no tsom mus rau kev sib txuas kev nkag mus tau yooj yim, kev sib tw, thiab kev ntsuas cybersecurity thaum khaws cov txiaj ntsig ntawm lub cev nyiaj ntsuab.

Lub tuam txhab nyiaj hauv nruab nrab qhov kev txiav txim siab ntawm cov nyiaj digital los teb rau pej xeem kev thov rau kev ncaj ncees nyiaj txiag. Tsis ntev los no qhov nyiaj paj tau nce ntxiv tau qhia txog qhov xav tau kom muaj kev sib tw ntxiv, vim tias cov tuam txhab lag luam lag luam tsis tau tag nrho cov nqi nce rau lawv cov neeg siv khoom cov nyiaj tshuav, ua rau muaj kev cuam tshuam rau pej xeem.

Hauv kev xaus, thaum lub txhab nyiaj ntawm cov neeg Ixayees tseem tsis tau txiav txim siab rau kev tshaj tawm digital shekel, nws tseem tab tom nrhiav kev tshawb nrhiav thiab txhim kho cov txiaj ntsig digital kom hloov kho cov txheej txheem them nyiaj thiab txhawb kev sib tw nyiaj txiag ntau dua hauv lub tebchaws.

Qhov chaw:

- Nqe Lus Nug: Cov neeg Ixayees lub tuam txhab nyiaj hauv nruab nrab ntawm cov nyiaj digital, tham txog CBDC kev tsim kho tshiab

- Qhov chaw: CoinTelegraph.com