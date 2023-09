Puas muaj Tales ntawm Arise Anime Adaptation? Tshawb nrhiav Cov Muaj Peev Xwm

Cov kiv cua ntawm JRPG uas tau txais kev qhuas, Tales of Arise, tau mob siab rau cov xov xwm ntawm qhov muaj peev xwm hloov kho anime. Tales of Arise tau ntes lub siab ntawm gamers thoob ntiaj teb nrog nws cov lus piav qhia thiab cov duab zoo nkauj, suav nrog cov yeeb yaj kiab ua yeeb yaj kiab los ntawm lub studio nrov Ufotable.

JRPG, lossis Japanese Role-Playing Game, yog hom kev ua yeeb yaj kiab los ntawm Nyij Pooj paub txog nws txoj kev tsom mus rau cov dab neeg thiab kev lom zem hauv ntiaj teb kev xav. Cov kev ua si no muaj kev sib tw tig-raws li kev sib ntaus sib tua thiab yog tus cwj pwm los ntawm lawv cov yeeb yuj kos duab.

Tales of Arise qhia zaj dab neeg ntawm Rena, lub ntiaj teb uas tau kav los ntawm nws cov neeg nyob rau 300 xyoo. Qhov kev ua si ua raws li kev taug kev ntawm ob tus neeg, Alphen thiab Shionne, uas tab tom sim hloov lawv txoj hmoo thiab rov sau lawv lub neej yav tom ntej.

Thaum Tales of Arise series muaj keeb kwm nplua nuj ntawm kev ua yeeb yaj kiab video, qee qhov tau hloov mus rau hauv OVA thiab TV series, cov kiv cua tseem xav tsis thoob yog tias qhov kev hloov pauv ntawm Tales of Arise yog nyob rau hauv cov haujlwm. Hauv kev xam phaj tsis ntev los no, Tales series tsim tawm Yusuke Tomizawa tau hais tias txij lub Cuaj Hlis 3, 2023, tsis muaj cov phiaj xwm tam sim rau Tales of Arise anime hloov kho.

Tomizawa piav qhia tias qhov kev ua si tau tsim los ua kev sib tham sib tham, thiab kev ua si, kev sib cuam tshuam ntawm tus cwj pwm, thiab kev xaiv ntawm cov neeg ua si yog qhov tseem ceeb rau nws txoj kev ntxim nyiam. Cov ntsiab lus no tej zaum yuav tsis seamlessly txhais mus rau ib qho animated series.

Txawm li cas los xij, Tomizawa tau nthuav tawm pab pawg qhib rau qhov muaj peev xwm ntawm kev hloov kho anime yav tom ntej. Txawm hais tias tam sim no tsis muaj cov phiaj xwm tshwj xeeb, cov kiv cua tseem tuaj yeem cia siab rau qhov muaj peev xwm hloov kho anime thiab yuav tsum tau tos rau cov lus tshaj tawm los ntawm Bandai Namco lossis Ufotable, ob qho tib si uas muaj peev xwm studios rau animate Tales of Arise.

Nyob rau hauv lub sijhawm no, cov kiv cua tuaj yeem txuas ntxiv rau lawv tus kheej hauv cov lus dab neeg nplua nuj thiab lub ntiaj teb muaj zog ntawm Tales of Arise los ntawm kev ntsib qhov kev ua si ua ntej. Qhov tsis muaj kev hloov pauv ntawm anime tuaj yeem ua rau cov kiv cua xav tau ntau dua, tab sis kev tsom mus rau kev xa cov kev paub txog kev ua si zoo.

