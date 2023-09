Qhov tseem ceeb ntawm Kev Ruaj Ntseg Koj Cov Khoom Siv Digital

By

Cybersecurity yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau cov koom haum hauv cov duab digital niaj hnub no. Cov lag luam me thiab nruab nrab tau siv ntau dua £ 280m ntawm cybersecurity hauv 2022, qhia txog nws qhov tseem ceeb hauv kev lag luam niaj hnub no. Thaum cov koom haum nqis peev ntau hauv kev tiv thaiv lawv cov APIs, huab vaj tse, thiab kho vajtse, lawv feem ntau saib xyuas qhov tsis zoo cuam tshuam nrog lawv cov khoom siv digital.

Kev tawm tsam kev tawm tsam tshwm sim thaum cov neeg tawm tsam nkag mus rau tus neeg muag khoom thib peb uas ntseeg siab lossis tus muag khoom uas muab cov khoom lag luam, cov khoom siv, lossis cov kev pabcuam rau lub hom phiaj. Hauv lwm lo lus, koj lub koom haum tsuas yog muaj kev ruaj ntseg zoo li qhov tsis muaj zog tshaj plaws hauv koj cov khoom siv digital. Ntau lub vev xaib cia siab rau cov neeg thib peb thiab cov ntsiab lus qhib, uas tuaj yeem qhia qhov tsis zoo rau hauv lawv cov cai. Kev txheeb xyuas qhov chaw ntawm cov khoom siv no thiab ntsuas lawv qhov kev nyab xeeb tuaj yeem yog txoj haujlwm nyuaj.

Txhawm rau txo cov kev pheej hmoo cuam tshuam nrog koj cov khoom siv digital, nws yog ib qho tseem ceeb rau kev ntsuam xyuas kev nyab xeeb ntawm cov engineers thiab cov tuam txhab tsim cov software Cheebtsam uas koj import. Saib rau cov cim qhia ntawm lawv txoj kev cog lus rau kev ruaj ntseg software, xws li kev hloov tshiab tsis tu ncua thiab kev pab them nqi dav dav. Tsis tas li ntawd, xav txog cov ntaub ntawv teev npe ntawm cov tuam txhab uas vam khom rau software lawv tsim, vim tias lawv yuav muaj feem cuam tshuam txog kev hloov kho raws sijhawm.

Thaum kev ruaj ntseg cov khoom siv software yog qhov tseem ceeb, nws yog qhov tseem ceeb rau kev sib npaug ntawm cybersecurity thiab project productivity. Siv cov cuab yeej tshiab thiab cov kev coj ua, xws li kev ruaj ntseg-raws-code thiab DevSecOps, tuaj yeem daws teeb meem kev nyab xeeb ua ntej hauv txoj kev txhim kho thiab txhim kho cov khoom tsim tau. Ntau tus neeg muag khoom, suav nrog Google thiab Snyk, muab cov cuab yeej txhawb nqa cov ntsiab lus kev ruaj ntseg niaj hnub.

Kev tawm tsam cov saw hlau tuaj yeem muaj qhov tshwm sim tseem ceeb, raws li pom los ntawm SolarWinds nres hauv 2020. Cov neeg tawm tsam tau txhaj cov lej tsis zoo rau hauv SolarWinds 'software system, cuam tshuam tsis yog lub tuam txhab nkaus xwb tab sis kuj tseem muaj 30,000 cov neeg siv khoom. Cov koom haum yuav tsum tsis txhob ntseeg qhov muag tsis pom lawv cov khoom siv digital thiab yuav tsum ua tib zoo saib xyuas kom txo qis kev hem thawj ntawm kev nyab xeeb.

Kev ruaj ntseg koj cov khoom siv digital yog ib qho tseem ceeb ntawm kev ruaj ntseg cybersecurity. Los ntawm kev txheeb xyuas qhov tsis zoo, ntsuas kev nyab xeeb ntawm cov neeg xa khoom, thiab siv cov cuab yeej kev nyab xeeb niaj hnub thiab cov txheej txheem, cov koom haum tuaj yeem txhim kho lawv cov kev tiv thaiv tiv thaiv kev tawm tsam kev tawm tsam.

