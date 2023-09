Apple Cov Neeg Siv Khoom Fim £ 20 Ntxiv Tus Nqi rau iPhone Them Hloov Chaw Hloov

Apple tau teeb tsa los hloov qhov chaw nres nkoj them thiab cables ntawm nws lub iPhones thawj zaug hauv 11 xyoo kom ua raws li EU cov cai. Txoj cai lij choj European Union xav kom txhua lub xov tooj siv tus qauv USB-C, thiab Apple yuav tsum tau txais tus qauv no hauv nws cov qauv iPhone yav tom ntej. Txawm li cas los xij, qhov kev hloov pauv no los nrog tus nqi rau cov neeg siv khoom.

Tus tshiab them cable yuav tsis sib haum nrog tam sim no them bricks uas muaj ntau tus tswv iPhone siv. Raws li qhov tshwm sim, cov tswv iPhone tshiab yuav tau yuav £ 19.99 fais fab adapter cais. Qhov kev siv nyiaj ntxiv no ntxiv rau tus nqi siab ntawm cov qauv iPhone tshiab, nrog rau iPhone 15 ze li £ 2,000.

Apple qhov kev txiav txim siab tsis suav nrog cov khoom siv hluav taws xob txuas ntxiv nrog iPhones tshiab yog kev sim los txo cov khoom siv hluav taws xob. Txawm li cas los xij, qhov no txhais tau hais tias cov neeg siv khoom kho dua tshiab los ntawm cov qauv qub yuav pom tias lawv cov adapters uas twb muaj lawm tsis ua haujlwm nrog cov khoom siv tshiab. Qhov kev hloov pauv no yuav ua rau muaj kev ntxhov siab, xav tias tus qauv USB qub tseem siv dav.

Txhawm rau daws qhov teeb meem no, Apple tau tshaj tawm txhawb nws cov neeg ua haujlwm hauv khw muag cov khoom siv phab ntsa nrog rau iPhones tshiab. Lub tuam txhab twb tau hloov nws cov iPads tshiab thiab laptops mus rau USB-C kev sib txuas, thiab iPhone yog lub cuab yeej tom ntej kom dhau qhov kev hloov pauv no.

USB-C chaw nres nkoj muab kev them nqi ceev dua thiab cov ntaub ntawv hloov pauv piv rau qhov qub USB-A chaw nres nkoj. Txawm hais tias muaj coob tus neeg laus iPhone them nyiaj adapters siv USB-A chaw nres nkoj, iPhones tshiab yuav tsum suav nrog cable nrog USB-C tus qauv ntawm ob qho kawg.

Txawm hais tias muaj peev xwm tsis yooj yim thiab tus nqi ntxiv rau cov neeg siv khoom, Apple tab tom siv qhov chaw them nyiaj hloov pauv thoob ntiaj teb. Thaum kawg ntawm lub xyoo tom ntej, txhua lub xov tooj muag hauv European Union yuav tsum tau txais tus qauv USB-C.

Cov kws tshuaj ntsuam kwv yees tias qhov kev hloov pauv no tuaj yeem cuam tshuam rau kev muag iPhone, vim tias cov neeg yuav khoom yuav tuaj yeem ncua lawv cov kev hloov kho tshiab. Tus nqi ntawm tus nqi pheej yig tshaj iPhone 15 qauv yuav tsum nyob twj ywm ntawm £ 849, tab sis cov kws tshuaj ntsuam kwv yees tias cov qauv "Pro" kim dua yuav pom tus nqi nce.

Zuag qhia tag nrho, Apple qhov kev txiav txim siab ua raws li EU cov cai hais txog kev hloov pauv chaw nres nkoj yuav ua rau muaj kev nyuaj rau cov neeg siv khoom, tab sis nws ua raws li kev siv zog thoob ntiaj teb los ua qauv kev sib txuas.

Cov Ntsiab Lus:

- USB-C: USB-C (lossis USB Hom-C) yog tus qauv thoob ntiaj teb rau kev them nyiaj thiab hloov cov ntaub ntawv uas muaj qhov nrawm dua piv rau cov qauv qub USB-A.

- USB-A: USB-A yog tus qauv USB chaw nres nkoj uas tau siv dav rau kev them nyiaj thiab xa cov ntaub ntawv hauv cov khoos phis tawj, tsheb, thiab cov khoom siv them nyiaj.

Qhov chaw:

- Tsis muaj qhov chaw muab.