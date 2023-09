Xauv Nkaum Nta hauv iMessage xa ​​cov ntawv tshwj xeeb

By

Koj puas tau xav tias koj tuaj yeem xa ntau dua li cov lus tsis tu ncua ntawm koj lub iPhone lub iMessage app? Zoo, nws hloov tawm tias muaj cov ntawv qhia zais zais uas ntim nrog cov yam ntxwv ntse uas koj yuav tau nco.

Ib qho ntawm qhov zoo tshaj plaws tricks zais hauv iMessage yog lub peev xwm xa cov lus tawg uas dej nyab lub vijtsam ntawm tus neeg txais xov tooj. Xav txog lawv cov surprise thaum koj cov lus sau tag nrho lawv cov zaub! Tab sis qhov ntawd tsis yog tag nrho - muaj lwm hom ntawv tshwj xeeb uas koj tuaj yeem xa ib yam.

Raws li Apple, hauv Messages app, koj tuaj yeem ua rau ib qho lus nrog cov nyhuv npuas lossis sau tag nrho cov lus tshuaj ntsuam nrog cov nyhuv puv npo zoo li balloons lossis confetti. Koj tuaj yeem xa cov lus ntawm tus kheej nrog tus cwj mem tsis pom uas tseem tsis pom qhov muag kom txog thaum tus neeg tau txais swipes los qhia nws.

Yog li cas koj qhib cov ntawv qhia zais no? Nws yog qhov yooj yim. Tsuas yog coj mus rhaub cov lus koj xav xa, zoo li cov saw ntawm emoji, thiab tsis txhob kov lub Xa icon, nias thiab tuav nws. Voila! Ib daim ntawv qhia zais cia yuav tshwm sim nrog ntau txoj kev xaiv rau koj xaiv los ntawm.

Lub npo tab hauv cov ntawv qhia zais tso cai rau koj xa cov lus tawg uas dej nyab tus neeg txais xov tooj nrog koj cov ntawv nyeem. Tab sis kuj tseem muaj lwm yam kev xaiv tsim nyog tshawb nrhiav. Yog tias koj xaiv Slam lossis Loud, cov lus yuav tshwm rau tus neeg txais, thaum Gentle txhais tau tias cov lus yuav "los txog softly".

Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm cov kev xaiv zais no yog hu ua Invisible Ink. Nws zais cov lus rau koj thiab tus neeg tau txais kev pab kom txog thaum nws tau tshwm sim nrog los so ntawm koj tus ntiv tes. Qhov no tuaj yeem tiv thaiv koj cov kev sib tham los ntawm qhov muag tsis pom thiab tseem tso cai rau koj kom muaj kev nyab xeeb tham txog TV lossis yeeb yaj kiab hauv kev sib tham hauv pab pawg.

Nrog cov nta zais hauv iMessage, koj tuaj yeem ntxiv me ntsis ntxiv flair thiab surprise rau koj cov lus. Yog li mus tom ntej thiab pib tshawb nrhiav cov ntawv qhia zais - koj yuav pom qee qhov kev ua kom yuam kev thiab xav tsis thoob ntawm txoj kev!

Qhov chaw:

- Kuab