Apple Unveils iPhone 15: Nta, Nqe, thiab Hnub Tso Tawm

Tsis ntev los no Apple tau tshaj tawm nws qhov kev cia siab iPhone 15 ntau yam thaum lub sijhawm tshwj xeeb ntawm Steve Jobs Theatre hauv Cupertino, California. Tus qauv tshiab iPhone 15 tau teem rau tso tawm hauv Aotearoa (New Zealand) thaum lub Cuaj Hlis 22, nrog tus nqi pib ntawm NZ $ 1649 rau tus qauv qauv, NZ $ 2099 rau Pro, thiab $ 2499 rau Pro Max.

Thaum lub sijhawm tshwm sim, Apple kuj tau tshaj tawm cov qauv tshiab ntawm Apple Watch, uas muaj cov yam ntxwv tshiab tswj kev ua haujlwm. Nrog rau qhov tshwj xeeb no, cov neeg siv tuaj yeem ua ntau yam haujlwm los ntawm tapping lawv tus ntiv tes xoo thiab forefinger ua ke.

Interestingly, lub iPhone 15 ntau launched nrog tib lub hauv paus nqi raws li yav dhau los iPhone 14 ntau yam nyob rau hauv Teb Chaws Asmeskas. Txawm li cas los xij, hauv New Zealand, lub hauv paus iPhone 15 yog tus nqi NZ $ 50 siab dua iPhone 14. Lub iPhone 15 Pro tus nqi pib yog NZ $ 100 ntau dua li iPhone 14 Pro, thiab cov qauv tshiab Plus thiab Pro Max tau pom tus nqi pib nce. ntawm NZ $ 300 piv rau xyoo tas los cov qauv.

Ib qho tseem ceeb ntawm iPhone 15 ntau yam yog kev qhia txog USB-C chaw nres nkoj rau them. Qhov kev txav no los tom qab European Union tau dhau txoj cai xav kom txhua yam khoom siv me me, suav nrog cov xov tooj smartphones, siv USB-C them los ntawm 2024. Nrog rau qhov kev hloov pauv no, tib lub qaum uas them iPhones kuj tuaj yeem them cov xov tooj niaj hnub Android thiab lwm yam khoom siv. Tsis tas li ntawd, nws tso cai rau rov them rov qab, txhais tau tias cov neeg siv tuaj yeem rov them cov khoom siv zoo li lawv cov AirPods rooj plaub ncaj qha los ntawm lawv lub iPhone.

Hais txog xim, tus qauv iPhone 15 thiab Plus qauv yuav muaj xim liab, daj, xiav, ntsuab, thiab dub. Cov qauv iPhone 15 Pro thiab Pro Max muaj cov xim dub, dawb, xiav, thiab ntuj titanium xaiv. Txawm li cas los xij, tsis zoo li qee qhov sib piv hauv xov tooj, tus qauv iPhone 15 qauv tsis muaj cov khoom ib txwm nyob lossis 120Hz zaub.

Cov qauv iPhone 15 Pro tuaj nrog lub teeb yuag thiab muaj zog titanium rooj plaub, hloov cov hlau tsis muaj steel siv hauv cov qauv dhau los. Tsis tas li ntawd, lub suab hloov ntawm sab ntawm lub xov tooj tau hloov nrog lub programmable nkaus khawm.

Zuag qhia tag nrho, iPhone 15 ntau yam muaj cov yam ntxwv tshiab, tus nqi siab dua rau qee tus qauv, thiab qhov yooj yim ntawm USB-C them. Nrog lawv cov specs impressive thiab hloov tshiab tsim, cov tshiab iPhones paub tseeb tias yuav nyiam cov neeg nyiam ntawm Apple thiab tech lovers ib yam nkaus.

