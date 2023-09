Qhia tawm iPhone 15 Pro Max: Apple lub Smartphone muaj zog tshaj plaws Tsis tau

By

Lub iPhone 15 Pro Max yog Apple lub xov tooj tshiab tshaj plaws thiab khav theeb lub koob yees duab muaj zog tshaj plaws puas tau pom ntawm iPhone. Tso tawm ib sab ntawm iPhone 15, iPhone 15 Plus, thiab iPhone 15 Pro, Pro Max nta 6.7-nti zaub thiab suav nrog tag nrho cov yam ntxwv tshiab pom ntawm nws cov kwv tij, xws li khawm Ua Haujlwm tau hloov kho thiab USB-C chaw nres nkoj.

Dab tsi teeb tsa lub iPhone 15 Pro Max sib nrug yog nws qhov tshiab periscope zoom lens, uas muab 5x optical zoom, ua rau nws muaj zog sib tw nrog lwm lub koob yees duab sab saum toj. Nrog Apple's 2x qoob loo los ntawm 48MP sensor, cov neeg siv tuaj yeem ua tiav 10x optical zoom. Lub iPhone 15 Pro Max tau tshaj tawm thaum lub sijhawm Apple lub Cuaj Hli thiab muaj rau kev xaj ua ntej ua ntej nws tso tawm rau lub Cuaj Hli 22nd.

Ib qho tseem ceeb ntawm iPhone 15 Pro Max yog nws qhov chaw nres nkoj USB-C, hloov Apple's Lightning connector. Qhov chaw nres nkoj no muaj USB 3 ceev kom nrawm rub tawm cov ntaub ntawv video thiab ntau dua. Nws tseem tau nruab nrog Apple lub tshiab A17 Pro nti, uas txhim kho nws cov kev ua tau zoo tag nrho.

Thaum lub Pro Max sib qhia qhov loj me me rau nws cov thawj coj, nws khav theeb tsim titanium, sib npaug npoo, thiab khawm Ua haujlwm hloov tau, raws li tau qhia los ntawm iOS 17. Cov kev txhim kho no ua rau nws zoo nkauj tsim thiab siv tau zoo interface.

Peb tsis tau muaj kev paub ua haujlwm nrog iPhone 15 Pro Max tsis tau, tab sis raws li nws cov kev qhia tshwj xeeb, nws tab tom hloov mus ua qhov kev hloov kho tseem ceeb. Nrog nws cov koob yees duab siab heev thiab kev ua tau zoo, nws xav tias yuav muaj kev sib tw nyiam hauv kev lag luam smartphone thiab suav tias yog ib qho zoo tshaj plaws iPhones rau hnub tim.

Raws li peb siv sijhawm ntau nrog Apple lub xov tooj tshiab tshiab, peb yuav muab kev tshuaj xyuas dav dav qhia txog nws qhov muaj zog thiab qhov tsis muaj zog. Nyob twj ywm rau peb qhov kev txiav txim zaum kawg ntawm iPhone 15 Pro Max.

