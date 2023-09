Tshiab iPhone 15 yuav tsum tau nthuav tawm: Yuav Ua Li Cas Cia Siab

Apple tau npaj los nthuav tawm nws cov xov tooj tshiab tshaj plaws ntawm nws qhov kev tshwm sim hu ua "Wanderlust." Lub tuam txhab thev naus laus zis yuav nthuav tawm tshiab iPhone 15 thiab iPhone 15 Pro, hloov kho xyoo tas los iPhone 14 qauv. Qhov kev tshwm sim los ntawm lub sijhawm tseem ceeb rau Apple, nrog rau kev thov thoob ntiaj teb rau cov xov tooj tshiab ntawm nws qhov qis tshaj hauv kaum xyoo. Tus tsim iPhone yuav tuav qhov kev tshwm sim ntawm Steve Jobs Theatre ntawm Apple Park hauv California. Cov ntsiab lus tseem ceeb yuav tau tshaj tawm hauv YouTube.

Lub iPhone 15 yuav tsum tau tshaj tawm rau hnub Friday, Cuaj Hlis 22, nrog kev xaj ua ntej pib lub Cuaj Hlis 15. Apple zoo li yuav nthuav tawm ob tus qauv ntawm iPhone 15 Pro - ib qho qauv me me nrog 6.1-nti zaub thiab loj dua. iPhone 15 Pro Max nrog 6.7-nti npo. Lub iPhone 15 thiab iPhone 15 Plus, me ntsis haib smartphones, kuj tau xav txog.

Tus tshiab iPhone 15 yuav tsum muaj qhov hloov kho microchip, A17 Bionic, uas yuav muab lub zog ua haujlwm tau zoo dua thiab txhim kho roj teeb lub neej. Cov qauv Pro yuav tsim nrog titanium thav duab rau cov khoom siv sib dua thiab ruaj khov dua. Txhua tus qauv iPhone 15 tau rumored kom muaj ib qho kev hloov kho nrog lub koob yees duab punch-qhov nyob rau sab saum toj ntawm lub xov tooj, ua tam sim ntawd nrog "notch" tsim.

Kev hloov kho lub koob yees duab tau xav tias yuav yog lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm iPhone 15 tso tawm. Cov qauv nkag mus yuav muaj lub koob yees duab dav dav dua, thaum Pro qauv yuav suav nrog "periscope" lub koob yees duab lens rau kev txhim kho zoom. Tsis tas li ntawd, lub suab nrov ntawm sab ntawm lub xov tooj yuav raug hloov nrog lub programmable "ua haujlwm" khawm.

Tus tshiab iPhone 15 kuj tseem yuav siv USB-C them cable, raws li txoj cai lij choj EU los tswj cov khoom siv hluav taws xob thiab tawm tsam e-khoom pov tseg. Cov kab tshiab yuav ua rau cov kab qub qub tsis muaj txiaj ntsig rau kev them nyiaj. Apple Watch Series 9 kuj tseem xav tias yuav raug tso tawm, nrog rau kev hloov kho tshiab rau Apple Watch Ultra thiab AirPod headphones.

Tsis muaj cov ntaub ntawv hais txog nqi rau iPhone 15 tseem tau tshaj tawm.

Qhov chaw: Bloomberg, Nikkei, Apple