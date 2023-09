Apple nthuav tawm iPhone 15, Apple Watch Series 9, thiab AirPods Pro 2 nrog USB-C them

Apple nyuam qhuav tshaj tawm nws qhov kev cia siab tshiab ntawm cov khoom lag luam rau xyoo 2023, suav nrog iPhone 15, Apple Watch Series 9, thiab AirPods Pro 2 nrog USB-C them. Lub iPhone 15 los nrog hloov mus rau USB-C thiab txuas ntxiv lub koob yees duab zoom rau nws tus qauv Pro. Lub tuam txhab cia siab tias cov khoom tshiab no yuav ntxias cov neeg siv khoom kom hloov kho thiab thim rov qab cov swb tsis ntev los no hauv nws cov nqi sib koom.

Cov qauv tsis tu ncua thiab ntxiv rau ntawm iPhone 15 khaws cov qauv tsim ntawm cov qauv dhau los, suav nrog txhuas sab thiab iav nraub qaum thiab pem hauv ntej. Txawm li cas los xij, tam sim no lawv muaj cov npoo tshiab contoured thiab me me "dynamic Island" txiav tawm ntawm sab saum toj ntawm lub vijtsam. Lub koob yees duab dual lub kaw lus tau txhim kho tau zoo, nrog rau 48-megapixel lub ntsiab sensor thiab 2x optical zoom.

Cov qauv tshiab kuj khav theeb cov ntxaij vab tshaus uas yog ob zaug li ci, ua kom zoo dua sab nraum zoov nyeem ntawv. Lwm qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhov kev taw qhia ntawm USB-C chaw nres nkoj, uas tso cai rau kev them nyiaj thiab kev sib raug zoo nrog ntau yam khoom siv. Cov xov tooj tau nruab nrog A16 nti thiab yuav muaj nyob rau hauv khw muag khoom thaum lub Cuaj Hlis 22, pib ntawm £ 799 ($ ​​799) rau iPhone 15 thiab £ 899 ($ ​​899) rau iPhone 15 Plus.

Lub high-end iPhone 15 Pro thiab 15 Pro Max qauv tau txais kev hloov kho tshiab tshaj plaws rau xyoo no, suav nrog cov bezels me me, cov iav frosted rov qab, thiab titanium sab rau kev txhim kho durability thiab sib dua. Lub suab hloov pauv tau hloov nrog lub pob ua haujlwm uas tuaj yeem ua tau ntau yam haujlwm. Cov qauv no tseem muaj A17 Pro nti rau kev ua tau zoo dua qub, ceev USB-C chaw nres nkoj, thiab lub koob yees duab zoo dua. iPhone 15 Pro Max, tshwj xeeb, los nrog 12MP telephoto lub koob yees duab uas muaj 5x optical zoom, zoo ib yam li Samsung thiab Google xov tooj.

Apple kuj tau qhia txog Apple Watch Series 9 thiab Ultra 2. Lub Series 9 khaws cov qauv paub thaum muab S9 nti tshiab rau kev ua haujlwm sai dua thiab lub vijtsam ci dua. Ultra 2, ntawm qhov tod tes, nta qhov ci ci dua 3,000nit screen thiab rooj plaub ua los ntawm 95% titanium rov ua dua. Ob qho qauv yuav muaj pib ntawm £ 399 ($ ​​399) rau Apple Watch Series 9 thiab £ 799 ($ ​​799) rau Watch Ultra Series 2.

Zuag qhia tag nrho, Apple cov khoom lag luam tshiab tshaj tawm qhia txog kev txhim kho hauv kev ua tau zoo, tsim qauv, thiab kev ruaj khov. Cov khoom tshiab no tau teem rau lub khw muag khoom thaum lub Cuaj Hlis 22, thiab Apple cia siab tias lawv yuav ua rau cov neeg siv khoom txaus siab thiab txhawb nqa nws txoj haujlwm ua lag luam.

