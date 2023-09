Yuav Ua Li Cas Ping Koj Apple Watch Siv iPhone's Control Center

By

Ib qho ntawm cov yam ntxwv tshiab hauv iOS 17 tso cai rau koj los ping koj txuas nrog Apple Watch siv koj lub iPhone's Control Center, tsis tas yuav mus dhau ntawm Nrhiav Kuv app. Qhov khoom siv tau yooj yim no yog qhov tshwj xeeb tshaj yog thaum koj tab tom sim nrhiav koj Apple Watch hauv qhov chaw nyuaj-nrhiav xws li hauv qab lub rooj zaum lossis hauv tub rau khoom.

Txhawm rau siv cov yam ntxwv no, koj yuav tsum manually ntxiv "Ping Kuv Saib" khawm rau koj lub Chaw Tswj Xyuas. Nov yog li cas:

1. Qhib qhov chaw app ntawm koj iPhone.

2. Mus rau seem Control Center.

3. Nyob rau hauv "Ntau Tswj", coj mus rhaub lub ntsuab "+" icon rau qhov kev xaiv Ping Kuv Saib.

Thaum koj tau ntxiv lub khawm Ping Kuv Saib rau koj Lub Chaw Tswj Xyuas, koj tuaj yeem nrhiav tau koj Apple Watch tau yooj yim los ntawm kais ntawm lub cim. Qhov no yuav ua rau koj lub Apple Watch tawm suab nrov, ua kom yooj yim rau koj nrhiav.

Nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias Ping My Watch feature tsuas yog ua haujlwm thaum koj iPhone thiab Apple Watch nyob hauv Bluetooth ntau lossis txuas nrog tib lub network Wi-nkaus. Yog tias koj lub Apple Watch ploj lossis raug nyiag lawm, koj tseem yuav tau siv Find My app nrhiav nws.

Koj tuaj yeem siv Ping My Watch feature txawm tias koj lub Apple Watch raug kaw, them nyiaj, lossis ntawm koj lub dab teg. Qhov no ua rau nws muaj ntau yam cuab yeej los nrhiav koj lub moos hauv txhua qhov xwm txheej.

Hauv kev xaus, qhov tshiab Ping My Watch feature hauv iOS 17's Control Center tso cai rau koj yooj yim nrhiav koj Apple Watch siv koj iPhone. Los ntawm kev ntxiv Ping My Watch khawm rau koj Lub Chaw Tswj Xyuas, koj tuaj yeem ua rau koj lub Apple Watch emit suab nrov los pab koj nrhiav nws. Tsuas yog xyuas kom koj lub iPhone thiab Apple Watch nyob hauv thaj tsam lossis txuas nrog tib lub Wi-nkaus network.+