Lub iPhone 15 Yuav Siv USB-C: Yam Koj Yuav Tsum Paub

Lub iPhone 15, Apple qhov tseeb iteration ntawm nws lub cim smartphone, tau hloov pauv loj uas yuav cuam tshuam qee cov neeg siv. Txhawm rau ua raws li European cov cai, Apple tau hloov lub Lightning connector nrog lub oval-shaped USB-C txuas tshiab rau them. Qhov no txhais tau tias cov neeg siv yuav tsum tau hloov lawv cov khoom siv Lightning, xws li them cables thiab earbuds, nrog cov khoom tshiab uas siv USB-C.

Qhov kev hloov pauv no tseem nco txog thaum Apple hloov los ntawm 30-pin connector rau xob laim hauv 2012, ua rau ntau yam khoom siv tsis siv. Txawm li cas los xij, qhov txawv ntawm lub sijhawm no yog tias cov neeg feem coob twb muaj USB-C cable. Ntau yam khoom siv, suav nrog lub mloog pob ntseg, game consoles, thiab Apple tus kheej MacBooks, twb tau siv USB-C los ua tus qauv them nqi.

Qhov kev txav mus rau USB-C yog nyob rau hauv cov lus teb rau tsab cai lij choj los ntawm European Union xav kom txhua tus neeg tsim khoom siv smartphone los txais yuav ib qho kev them nyiaj sib txuas los ntawm 2024. Qhov no yog txhawm rau txo cov khoom pov tseg ib puag ncig los ntawm kev tso cai rau cov neeg siv khoom siv hluav taws xob tsawg dua.

Thaum tus txheej txheem ntawm kev them nyiaj cable yog ib kauj ruam tom ntej, nws yog ib qho tseem ceeb kom paub txog cov kev phom sij cuam tshuam nrog USB-C cables. Tsis zoo li cov khoom siv hluav taws xob zoo, pheej yig dua USB-C cables tsis muaj cov chips tsim nyog los tiv thaiv koj lub cuab yeej los ntawm lub zog hloov pauv. Nws yog ib qho tseem ceeb rau kev nqis peev hauv cov kab hluav taws xob ruaj khov los ntawm cov npe nrov kom tsis txhob ua rau koj lub xov tooj puas.

Nws tseem ceeb heev uas yuav tau ceev faj txog qhov twg koj ntsaws koj lub USB-C cable. Txuas nws mus rau hauv qhov chaw uas muaj hluav taws xob ntau dua li koj lub xov tooj lees txais tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj lossis txawm tias electrocute koj lub cuab yeej. Ua raws li kev siv cov pob zeb zoo tshaj plaws los xyuas kom muaj kev nyab xeeb ntawm koj lub xov tooj.

Rau cov neeg siv iPhone uas tsis npaj yuav hloov kho tam sim ntawd tab sis tseem xav tau cov khoom siv tshiab, kev them nyiaj wireless yog qhov txiaj ntsig zoo dua. Txoj cai EU tsuas yog siv rau kev sib txuas ntawm cov xov tooj, yog li wireless charging li Apple's MagSafe lossis wireless charging pads thiab stands tseem siv tau zoo.

Zuag qhia tag nrho, nrog txoj cai cable thiab them cib, kev hloov pauv mus rau USB-C yuav tsum coj cov txiaj ntsig zoo li kev hloov pauv cov ntaub ntawv sai dua thiab txo cov xov tooj ntawm cov cables xav tau rau cov khoom siv sib txawv. Nws kuj txhais tau tias tsawg dua cov cables nqa thaum mus ncig lossis kev mus ncig, vim USB-C dhau los ua tus qauv them ntau dua.

