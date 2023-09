Tshiab Digital Fashion Residency Program Empowers Artists hauv Web3 Ecosystem

Lub inaugural Digital Fashion Residency program, tsim los ntawm Draup, Vertical, thiab Lens Protocol, tau tshaj tawm nws thawj 26 tus neeg thov kev yeej. Qhov kev zov me nyuam lub hom phiaj txhawb nqa cov neeg tsim qauv digital uas twb muaj lawm thiab cov neeg tuaj tshiab zoo ib yam los ntawm kev muab kev cob qhia pub dawb nyob rau hauv chav kawm rau lub lim tiam. Cov kev cob qhia muaj ntau yam ntsiab lus, suav nrog kev hloov pauv ntawm digital fashion, digital textile creation, augmented reality (AR), thiab gaming. Thaum kawg ntawm qhov kev zov me nyuam, cov neeg nyob hauv yuav ua haujlwm ntawm qhov project kawg yuav tsum tau nthuav tawm thaum Lub Kaum Hli.

Vertical, ib tug blockchain-raws li kev kos duab curator thiab kev sab laj, yav dhau los tau tuav kev cob qhia txog Web3 thiab kos duab tab sis tam sim no tsom mus rau digital zam thawj zaug. Tus tsim thiab CEO Micol Ap piav qhia tias ntau tus kws ua yeeb yam thiab cov neeg tsim khoom nkag mus rau hauv qhov chaw tawm tsam mus rau kev siv thev naus laus zis thiab muab tso rau hauv lawv cov kev coj ua. Yog li ntawd, lawv txiav txim siab los tsim ib qho kev pab cuam tshwj xeeb rau kev zam digital.

Cov tuam txhab lag luam nqis peev hauv cov neeg ua yeeb yam no nkag siab tias lawv txoj kev vam meej yog qhov tseem ceeb rau yav tom ntej ntawm kev lag luam. Piv txwv li, Epic Games, tus tswv ntawm Fortnite, muaj peev nyiaj los muab nqi zog rau cov neeg tsim txuj ci. Syky thiab Adidas tseem muaj kev npaj los tsim cov nyiaj tau los ntawm kev muag khoom ntawm digital zam tsim los ntawm lawv cov kws ua yeeb yam. Cov kev nqis peev no tsis tsuas yog ua kom yooj yim rau kev yuav thiab hnav digital zam tab sis kuj tseem ua rau nws qhov kev lees paub dav dua.

Qhov kev zov me nyuam tsis tsuas yog muab kev cob qhia xwb tab sis kuj txhawb kev nkag siab ntawm zej zog ntawm cov neeg koom. Ap hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev txhawb nqa thaum lub ntiaj teb tseem ceeb ntawm qhov lawv ua. Lub hom phiaj yog los txhawb thiab txhawb nqa cov neeg ua yeeb yam hauv Web3 ecosystem, qhov twg cov tswv yim zoo li metaverse thiab Web3 tau pom kev poob qis hauv pej xeem kev xav. Los ntawm kev qhia ntawv thiab txhawb nqa cov kws ua yeeb yam, cov tuam txhab no nquag ua haujlwm los coj cov qauv digital mus rau qhov tseem ceeb.

Qhov chaw:

- Cov Lus Tshaj Tawm: [Thov ntxig cov ntawv sau npe thiab URL ntawm no]

- Draup: [Thov ntxig cov lus piav qhia luv luv lossis cov ntaub ntawv hais txog Draup ntawm no]

- Vertical: [Thov ntxig cov lus piav qhia luv luv lossis cov ntaub ntawv hais txog Vertical ntawm no]

- Lens Protocol: [Thov ntxig cov lus piav qhia luv luv lossis cov ntaub ntawv hais txog Lens Protocol ntawm no]