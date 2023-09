Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme li Johnny Cage

By

Qhov kev cia siab heev Mortal Kombat 1 tau npaj yuav tso tawm sai sai, thiab ib qho kev tshwm sim zoo siab tshaj plaws tau suav nrog tus neeg ua yeeb yam thiab tus kws ntaus kis las Jean-Claude Van Damme ua tus ua yeeb yam Johnny Cage. Van Damme kev koom tes hauv qhov kev ua si yog qhov tseem ceeb vim nws tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim Mortal Kombat nws tus kheej.

Rov qab thaum cov neeg tsim khoom, Ed Boon thiab John Tobias, tau ua haujlwm rau Midway, lawv tau pib mus txog Van Damme los ua lub hnub qub hauv kev ua si arcade. Txawm li cas los xij, tus neeg ua yeeb yam tsis kam lees qhov kev lees paub, uas coj Boon thiab Tobias los tsim lawv tus kheej qhov kev sib ntaus sib tua thawj zaug. Qhov kev txiav txim siab no thaum kawg ua rau yug ntawm Mortal Kombat.

Tam sim no, nyob rau hauv ib qho kev tshwm sim tsis ntev los no ntawm cov yeeb yam Kub Kub, Ed Boon nthuav tawm thawj qhov saib ntawm Van Damme li Johnny Cage. Thaum lub sijhawm xam phaj, Boon tau tham txog keeb kwm ntawm tus neeg ua yeeb yam nrog lub franchise thaum lub sij hawm ua rau lub tshav kub ntawm 71,000 Scoville-tsev kub tis. Boon tau qhia tias lawv tau ua ntau yam kev sim ua kom Van Damme koom nrog yav dhau los, tab sis lub sijhawm no lawv tau ntaus kub thiab tswj hwm nws txoj kev koom tes.

Nyob rau hauv lub snippet ntawm Van Damme li Cage, peb pom nws npaj mus tua lwm version ntawm Johnny Cage nyob rau hauv nws Hollywood tsev. Cov ris tsho hnav ris tsho yog nco txog Van Damme cov hnub nyoog yau, tshwj xeeb tshaj yog nws lub luag haujlwm hauv Bloodsport thiab Kickboxer, hnav cov khaub ncaws iconic suav nrog txoj siv sia, khau khiab, thiab spandex luv.

Mortal Kombat 1 kuj tseem muaj lwm cov neeg paub txog lub ntsej muag, suav nrog Megan Fox li Nitara, John Cena ua Peacemaker, Antony Starr li Homelander, thiab JK Simmons ua lub suab ntawm Omni-Man. Cov cim no yog ib feem ntawm qhov kev ua si thawj Kombat Pob.

Cov kiv cua txaus siab tos txais qhov kev tso tawm Mortal Kombat 1, uas tau teem rau lub Cuaj Hlis 19 rau Nintendo Hloov, PlayStation 5, Windows PC, thiab Xbox Series X. Thaum ntxov muaj nyob rau tsib hnub dhau los ntawm Premium Edition, uas suav nrog cov kev ua si. , Thawj Kombat Pob, thiab Jean-Claude Van Damme Johnny Cage daim tawv nqaij.

