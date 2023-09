Google Pixel Saib kom tau txais Lub Cuaj Hli Android Security Patch

By

Verizon tau tshaj tawm tias Google Pixel Watch tau teem sijhawm kom tau txais qhov hloov tshiab software, cim raws li version RWDC.230905.003, uas suav nrog lub Cuaj Hlis Android kev ruaj ntseg thaj rau cov saib. Hnub tso tawm tau hais tias lub Cuaj Hlis 11, qhia tias qhov hloov tshiab yuav tsum muaj rau cov neeg siv hnub no.

Txawm hais tias tsis muaj cov ntsiab lus ntxiv tau muab, nws xav tias qhov hloov tshiab yuav tsom mus rau qhov tseeb Android ruaj ntseg thaj ua rau thaj, qhia tias nws yuav yog qhov hloov tshiab me me. Cov ntaub ntawv ntxiv lossis cov ntawv tshaj tawm los ntawm Google txog kev tso tawm tam sim no tsis paub.

Nws yog ib qho tsim nyog sau cia tias Google tau lees paub qhov kev nthuav tawm ntawm tsim RWDC.230905.003 rau Pixel Watch, suav nrog ob qho tib si LTE thiab Bluetooth / WiFi qauv.

Cov neeg siv txaus siab xav txog qhov hloov tshiab tuaj yeem sim rub tawm nws siv cov tsoos Wear OS hloov tshiab tapping txoj kev. Yog tias muaj cov ntaub ntawv ntxiv ntxiv lossis yog tias Google hais txog qhov kev tso tawm, peb yuav hloov kho cov ntawv tshaj tawm no raws li.

Hauv cov ntsiab lus, Google Pixel Watch tau teem caij kom tau txais lub Cuaj Hlis Android kev ruaj ntseg thaj, raws li qhia los ntawm Verizon. Qhov hloov tshiab no, txheeb xyuas raws li version RWDC.230905.003, xav tias yuav muab cov kev ruaj ntseg tshiab tshaj plaws rau Pixel Watch. Cov neeg siv tuaj yeem tshawb xyuas qhov hloov tshiab manually los ntawm Wear OS hloov tshiab tapping ua kom yuam kev lossis tos kom nws yob tawm tau.

Cov Ntsiab Lus:

- Pixel Watch: Cov cuab yeej hnav tau tsim los ntawm Google, tsim los muab ntau yam kev ua haujlwm smartwatch.

- Android Security Patch: Ib qho hloov tshiab tso tawm los ntawm Google los kho qhov tsis zoo thiab txhim kho kev ruaj ntseg ntawm cov khoom siv hauv Android.

- Verizon: Lub tuam txhab kev sib txuas lus uas muab kev pabcuam xov tooj ntawm tes thiab khoom siv wireless.

Qhov chaw:

-Verizon