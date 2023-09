Google Tshaj Tawm Cov Ntawv Pov Thawj ntawm Gboard: Lub Hwjchim AI-raws li Kev Sau Ntawv

By

Google qhov kev xaiv keyboard nrov rau Android, Gboard, tau teeb tsa kom tau txais ntau yam tshiab AI nta. Ntawm lub rooj sib tham I/O 2023 tsis ntev los no, Google tau nthuav tawm nws cov phiaj xwm los txhim kho Gboard nrog ntau yam AI cov cuab yeej. Ntawm cov kev ntxiv tshiab no yog qhov kev xaiv "Proofread", tam sim no tsuas muaj rau cov beta testers.

Nrog rau yav tom ntej version 13.4 hloov tshiab, Proofread feature yuav pib tshwm sim ntawm beta version ntawm Gboard rau Android. Lub cuab yeej AI-powered no yuav yooj yim nyob rau hauv cov keyboard's toolbar thiab lub hom phiaj los pab cov neeg siv hauv kev tshuaj xyuas lawv cov ntawv rau kev sau ntawv thiab sau ntawv yuam kev.

Raws li cov lus ceeb toom, Proofread feature tau pom thawj zaug ntawm Pixel Fold, nthuav qhia "Kho nws" tam sim ntawd nrog rau Google lub cim rau generative AI. Thaum xaiv qhov kev xaiv no, ib qho kev piav qhia pop-up, qhia rau cov neeg siv tias lawv cov ntawv yuav raug xa mus rau Google rau kev ua haujlwm thaum lub feature qhib.

Cov neeg siv tau yooj yim coj mus rhaub cov "Proofread" kev xaiv nyob rau hauv Gboard lub toolbar, tso cai rau AI los tshuaj xyuas cov ntawv nyeem thiab muab cov lus qhia los txhim kho cov ntawv sau tsis raug lossis cov qauv sau ntawv yuam kev, nrog rau ntxiv cov cim cim. Cov lus pom zoo kho yog nrog los ntawm "Kho nws" khawm, uas cov neeg siv tuaj yeem coj mus rhaub kom kho qhov tsis raug.

Qhov tshiab feature no muaj peev xwm los hloov cov kev ua haujlwm autocorrect uas twb muaj lawm, muab cov lus qhia meej dua thiab cov ntsiab lus tshwj xeeb rau kev txhim kho cov ntawv nyeem. Tsis tas li ntawd, nws tau raug xaiv tias Google tab tom ua haujlwm tsim kho ntxiv AI-raws li cov yam ntxwv rau Gboard, xws li AI-powered sticker creator thiab "lub suab" feature uas ua rau cov neeg siv rov sau cov lus nrog cov suab sib txawv, xws li kev cai mus rau tsis raws cai. .

Google qhov kev taw qhia txog Proofread feature ntawm Gboard qhia txog nws txoj kev mob siab rau kev siv AI los txhim kho cov neeg siv kev paub thiab muab cov cuab yeej pab tau zoo rau kev sau ntawv tsis raug thiab yuam kev. Cov kev hloov tshiab tom ntej no tau npaj los hloov pauv txoj hauv kev uas peb siv peb cov keyboards, ua rau kev sau ntawv zoo dua thiab ua haujlwm tau zoo.

Qhov chaw:

- 9to5Google (qhov chaw tsab xov xwm)