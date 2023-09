Google Unveils Pixel 8 Series thiab Pixel Watch 2 Ua ntej tshaj tawm

Google tau ua rau txhua tus xav tsis thoob los ntawm kev nthuav tawm Pixel 8, Pixel 8 Pro, thiab Pixel Watch 2 ib hlis ua ntej tshaj qhov xav tau. Ib daim vis dis aus tau tshaj tawm qhia txog 360-degree saib ntawm ob lub xov tooj, thiab lawv yuav muaj rau kev txiav txim ua ntej tom qab tsim los ntawm Google qhov kev tshwm sim thaum Lub Kaum Hli 4th.

Txawm hais tias tsis muaj kev xav ntau txog lub cev ntawm cov khoom siv, cov yeeb yaj kiab tau lees paub yav dhau los Porcelain version ntawm Pixel 8 Pro, nrog rau kev xaiv liab liab rau cov qauv qauv. Cov vis dis aus tseem qhia txog qhov sib txawv ntawm qhov loj me ntawm Pixel 8 thiab Pixel 8 Pro, nrog cov lus xaiv qhia me me me me rau Pixel 8 piv rau nws cov thawj coj.

Ntxiv rau cov xov tooj, ib daim vis dis aus thib ob lees paub lub pluaj plooj (porcelain pluaj) rau Pixel Watch 2, uas phim lub Pixel 8 Pro. Qhov kev nthuav tawm ntawm cov cuab yeej no tso cai rau Google los nthuav tawm cov qauv tsim thiab cov yam ntxwv yam tsis muaj kev paub tsis meej nyob ib puag ncig lawv.

Nws tsis paub meej tias vim li cas Google thiaj li xaiv los nthuav tawm cov xov tooj thaum ntxov, tab sis nws muab sijhawm rau lawv los tsim kev zoo siab thiab kev cia siab rau lawv qhov kev tshwm sim tom ntej. Raws li ib txwm muaj, cov neeg siv khoom tuaj yeem cia siab tias Pixel series muab cov lus qhia tsis ncaj ncees thiab ywj pheej ntawm qhov yuav yuav.

