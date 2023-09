Google Chrome Txhim Kho Kev Tshawb Nrhiav Kev Nyab Xeeb nrog Kev Tiv Thaiv Phishing Real-Time

Google tsis ntev los no tau tshaj tawm nws qhov kev txiav txim siab tsis lees paub tus qauv Google Chrome Safe Browsing feature, nrog cov kev npaj hloov pauv txhua tus neeg siv mus rau nws qhov Enhanced Safe Browsing feature. Qhov kev txav no yog txhawm rau muab kev tiv thaiv phishing tiag tiag rau txhua tus neeg siv thaum saib lub vev xaib.

Txij li xyoo 2007, Google Chrome tau ua haujlwm rau Safe Browsing kev ruaj ntseg feature, uas tiv thaiv cov neeg siv los ntawm cov vev xaib siab phem uas faib cov malware lossis cov nplooj ntawv phishing. Thaum cov neeg siv nkag mus rau hauv lub vev xaib, Chrome hla kev hais txog lub npe nrog cov npe hauv zos uas paub qhov teeb meem URLs. Yog tias pom qhov sib tw, qhov browser thaiv qhov chaw thiab qhia cov lus ceeb toom.

Txawm li cas los xij, qhov kev cia siab ntawm ib daim ntawv teev npe hauv zos ua rau muaj kev txwv. Nws tsis tuaj yeem tiv thaiv cov neeg siv los ntawm cov chaw tsis zoo uas tau tshawb pom tshiab tsis muaj nyob hauv daim ntawv teev npe thaum lub sijhawm hloov tshiab kawg. Hauv kev teb rau qhov kev sib tw no, Google tau qhia txog Kev Tshawb Fawb Kev Nyab Xeeb Zoo Tshaj Plaws hauv xyoo 2020. Qhov kev hloov kho tshiab no muaj kev tiv thaiv lub sijhawm tiag tiag los ntawm kev txheeb xyuas cov vev xaib tawm tsam Google huab database hauv lub sijhawm nkag.

Kev txais yuav ntawm Enhanced Safe Browsing tuaj ntawm tus nqi ntiag tug. Tam sim no Chrome yuav xa URLs, suav nrog kev rub tawm, rov qab mus rau Google cov servers los txiav txim seb lawv puas muaj kev pheej hmoo. Tsis tas li ntawd, ib qho qauv me me ntawm nplooj ntawv yuav raug xa mus rau Google txhawm rau txheeb xyuas qhov kev hem thawj tshiab. Txawm li cas los xij, cov neeg siv kev ceev ntiag tug raug tiv thaiv, vim tias cov ntaub ntawv hloov pauv no tau txuas mus rau lawv tus lej Google ib ntus nkaus xwb rau lub hom phiaj ntawm kev tshawb pom kev tawm tsam.

Google tau cog lus tias yuav nthuav tawm qhov Txhim Kho Kev Nyab Xeeb Zoo Tshaj Plaws rau txhua tus neeg siv Chrome hauv lub asthiv tom ntej, tshem tawm qhov muaj peev xwm rov qab mus rau qhov qub qub. Lub hom phiaj tom qab qhov kev txiav txim siab no yog kaw lub sijhawm sib txawv ntawm kev txheeb xyuas thiab tiv thaiv kev hem. Thaum cov kev hloov kho qub qub tshwm sim txhua 30 txog 60 feeb, kev tshawb fawb qhia tias 60% ntawm phishing domains muaj nyob rau 10 feeb xwb. Google cia siab tias yuav txhim kho 25% hauv kev tiv thaiv malware thiab phishing hem los ntawm kev hloov pauv no.

Txawm hais tias qee cov neeg siv yuav qhia txog kev txhawj xeeb txog kev siv cov ntaub ntawv tshawb nrhiav rau kev tshaj tawm lossis lwm lub hom phiaj, Google hais tias cov ntaub ntawv khaws los ntawm Kev Tshawb Fawb Kev Nyab Xeeb tsuas yog ua haujlwm tshwj xeeb los tiv thaiv cov neeg siv thiab Google apps. Txawm li cas los xij, cov lus nug tseem muaj txog kev sib koom ua ke ntawm cov ntaub ntawv no rau hauv Google's Privacy Sandbox. BleepingComputer tau hu rau Google kom qhia meej thiab yuav hloov kho cov ntawv raws li.

