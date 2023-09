Google Lub Koob Yees Duab App teem kom tau txais UI Overhaul hauv Kev Hloov Kho Tshiab

Qhov nrov Google Lub Koob Yees Duab app rau Android tab tom yuav dhau los ua qhov hloov tshiab UI loj, cim thawj qhov kev hloov pauv tseem ceeb hauv nws cov neeg siv interface txij li xyoo 2019. Cov xov xwm los ntawm kev xau tawm rov qab rau lub Yim Hli, uas tam sim no tau lees paub los ntawm cov chaw haujlwm hauv Google. .

Qhov kev hloov pauv tseem ceeb tshaj plaws hauv kev hloov tshiab yog kev sib cais ua tiav ntawm cov duab thiab yees duab hom, uas yuav ua tiav los ntawm kev sib ntxiv ntawm kev hloov siab rau hauv qab xaiv hom bar. Cov neeg siv tam sim no tuaj yeem hloov pauv ntawm cov duab thiab yees duab tau yooj yim, nrog rau cov tabs uas tshwm sim ntawm hom xaiv bar.

Lub "Ntau" tab, uas muaj cov chaw ntxiv thiab cov yam ntxwv, yuav raug tshem tawm hauv qhov hloov tshiab no. Hloov chaw, video stabilization hom tam sim no yuav siv tau los ntawm cov chaw ceev. Lwm qhov kev hloov pauv hauv cov chaw ceev yog txoj kev nkag mus, raws li tam sim no nws yuav qhib los ntawm swiping, tsis zoo li txoj kev rub tawm cov ntawv qhia tam sim no.

Hais txog kev zoo nkauj, lub app lub cim yuav pom qhov loj me me, muab lub zog tshiab thiab niaj hnub saib. Tsis tas li ntawd, Pixel 6 series yuav tsum tau txais lub Pixel 7 qhov zoom slider tshiab ua ib feem ntawm qhov hloov tshiab no.

Txawm hais tias cov kev hloov pauv yuav xav kom cov neeg siv hloov kho lawv cov leeg nqaij mus rau qhov kev teeb tsa tshiab, kev kho dua tshiab tau dhau mus ntev thiab xav tias yuav txhim kho cov neeg siv kev paub. Qhov hloov tshiab tau raug dov tawm raws li tus lej v.9.0.115.561695573.37.

Zuag qhia tag nrho, qhov hloov tshiab UI no tau teeb tsa los ua kom muaj kev hloov pauv tseem ceeb rau Google Lub Koob Yees Duab app, txhim kho tus neeg siv interface thiab kho nws cov tsos. Tau qhov twg los: Kab lus no yog ua raws cov ntaub ntawv los ntawm ib tsab xov xwm luam tawm ntawm Android Authority.