Literacy Grants: Txhim kho kev nkag mus rau cov peev txheej nyeem ntawv zoo thiab kev txhawb nqa

Kev nkag mus rau cov peev txheej kawm ntawv tau zoo thiab kev txhawb nqa yog qhov tseem ceeb rau cov tub ntxhais kawm kom vam meej hauv lawv txoj kev kawm. Txawm li cas los xij, tsis yog txhua tus tub ntxhais kawm muaj kev sib luag rau cov peev txheej no. Qhov no yog qhov uas cov nyiaj pab kev nyeem ntawv tuaj rau hauv, muab lub teeb pom kev ntawm kev cia siab rau cov kws qhia ntawv thiab cov neeg kawm ib yam nkaus.

Lub GOAL Digital Academy hauv Mansfield, Ohio, tau muaj hmoo txaus kom tau txais nyiaj pab kawm ntawv los ntawm Ohio Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Kawm. Qhov nyiaj pab no yog txhawm rau txhim kho kev qhia ntawv hauv lawv qhov chaw kawm sib xyaw los ntawm kev tsim cov txheej txheem los txheeb xyuas qhov xav tau kev cuam tshuam thiab xa lawv, ua kom txhua tus tub ntxhais kawm GOAL dhau los ua cov neeg nyeem muaj zog.

Txhawm rau ua tiav lub hom phiaj no, lub tsev kawm ntawv cov kws qhia ntawv tau koom nrog kev cob qhia txhua hli los ntawm cov kws tshaj lij hauv tebchaws. Lawv tau tsim ib qho kev paub nyeem ntawv Multi-Tiered System of Support model (MTSS) thiab tsim pab pawg los saib xyuas lawv qhov cuam tshuam. Cov qauv no pab txheeb xyuas cov kev xav tau ntawm kev cuam tshuam los ntawm kev siv cov tshuaj ntsuam xyuas thiab kev ntsuam xyuas, teeb tsa kev txheeb xyuas cov tub ntxhais kawm uas xav tau kev txhawb nqa ntau dua, thiab tsim cov haujlwm tshwj xeeb rau txhua qib.

Tsis tas li ntawd, lub tsev kawm ntawv tau tsim cov kev cia siab ntau thiab cov lus qhia ua pov thawj raws li cov lus qhia. Cov kws qhia ntawv tau txais kev cob qhia thiab kev txhawb nqa hauv kev xa cov lus qhia zoo ib yam thoob plaws hauv qib, siv cov cuab yeej xws li Frayer qauv, NearPod, thiab Flocabulary los txhim kho cov lus.

Pab neeg ntawm GOAL koom nrog kev cob qhia tsis tu ncua nrog tus kws tshaj lij kev qhia ntawv Kim St. Martin. Lawv kuj tau txheeb xyuas cov neeg ua haujlwm los ua tus kws qhia ntawv thiab tsim kev cob qhia thiab txhawb nqa. Cov kws qhia no yuav txhim kho lawv cov kev txawj ntse los ntawm cov kev kawm thiab cov txheej txheem kev qhia ua pov thawj, nrog kev txhawb nqa ntxiv los ntawm Mid-Ohio Educational Service Center.

Lub tsev kawm ntawv tsom mus rau thawj peb lub hlis twg yog nyob rau hauv kev npaj thiab kev npaj. Tsiv mus tom ntej, lawv yuav ua haujlwm ntawm kev sau cov kev ncaj ncees thiab cov ntaub ntawv cuam tshuam thiab tsim kom muaj txiaj ntsig zoo rau kev txheeb xyuas. Lub semester thib ob yuav tsom mus rau kev nthuav dav cov kev coj ua zoo tshaj plaws thiab kev cob qhia tag nrho cov neeg ua haujlwm hauv Tier 1 kev qhia paub ntawv.

Kev mob siab rau thiab kev mob siab rau ntawm pab neeg ntawm GOAL tsis tau ploj mus. Pawg neeg txawj nyeem ntawv hauv lub xeev thiab lub teb chaws tau saib xyuas lawv txoj kev kawm tau zoo, paub txog lawv txoj kev mob siab rau kev qhia ntawv zoo thiab cov tub ntxhais kawm ua tiav. Cov nyiaj pab kev nyeem ntawv tau txais los ntawm GOAL yuav ua lub luag haujlwm rau kev txhim kho thoob plaws hauv kev qhia ntawv thiab kev sib koom tes hauv pab pawg.

Los ntawm kev hais txog qhov tsis sib xws hauv kev nkag mus rau cov peev txheej nyeem ntawv tau zoo thiab muab kev txhawb nqa, kev nyeem ntawv pab txhawb cov kws qhia ntawv thiab cov tub ntxhais kawm kom ncav cuag lawv lub peev xwm.

