Unity Tshaj Tawm Tus Nqi Tshiab Tsis Txaus Siab rau Game Developers

Unity, lub tuam txhab tom qab lub npe nrov Unity Cav siv los ntawm kev ywj pheej game studios, tau ua rau muaj kev tsis sib haum xeeb nrog nws cov lus tshaj tawm ntawm tus nqi tshiab. Pib txij Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, cov neeg tsim khoom yuav raug them nyiaj txhua lub sijhawm kev ua si uas siv Unity Engine rub tawm. Tus nqi yuav tshwm sim thaum kev muag khoom ncav cuag qhov pib ntawm $ 200,000 hauv cov nyiaj tau los tshaj 12 lub hlis lossis ntawm 200,000 tag nrho cov kev teeb tsa, thiab tuaj yeem siab txog $ 0.20 ib qho nruab, nyob ntawm tus tsim daim ntawv tso cai nrog Unity.

Qhov kev txiav txim siab no tau ntsib nrog kev npau taws thiab kev tsis ntseeg hauv zej zog kev txhim kho kev ua si, nrog cov neeg tsim khoom nthuav tawm kev txhawj xeeb txog kev muaj peev xwm nyiaj txiag thiab tsis muaj kev sib tham. Ntau tus neeg tsim khoom tau txhawj xeeb txog qhov kev sib tw logistical ntawm kev siv tus nqi no, suav nrog yuav ua li cas nws yuav siv rau kev ua si rov nruab rau ntawm cov khoom siv tshiab lossis hauv cov kev pabcuam xws li Xbox Game Pass lossis kev sib hlub sib txhawb game xws li Humble Bundle.

Kev sib sau, hauv kev teb, xa mus rau tus nqi raws li Unity Runtime Fee, raws li nws muaj feem xyuam nrog cov cai uas khiav txhua qhov kev ua si ntawm cov neeg ua si. Lub tuam txhab thov tias tus qauv nqi no tso cai rau cov neeg tsim khoom tau txais txiaj ntsig los ntawm kev koom tes nrog cov neeg ua si. Unity Create tus thawj tswj hwm, Marc Whitten, tau hais tias lub hom phiaj ntawm tus nqi no yog "zoo dua qhov sib npaug ntawm tus nqi pauv" ntawm Kev Sib Koom Tes thiab cov neeg tsim khoom, thiab tsim kom tau nyiaj ntau dua rau lub tuam txhab mus txuas ntxiv nqis peev hauv lub cav.

Qhov kev txiav txim siab no ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev cuam tshuam nyiaj txiag rau cov studios yog tias lawv ntsib kev cuam tshuam los ntawm lawv cov neeg siv lossis yog tias lawv cov kev ua si xaus rau hauv kev sib tw loj. Ntau tus neeg tsim khoom xav tias tus nqi ntxiv no cuam tshuam lawv txoj kev nkag siab ntawm lawv daim ntawv tso cai pom zoo nrog Unity thiab cov nyiaj tau los uas lawv xav kom tsim los ntawm lawv cov kev ua si. Qhov tsis meej pem los ntawm Unity txog yuav ua li cas tus nqi yuav raug siv thiab taug qab tsuas yog ntxiv rau cov kev txhawj xeeb no.

Unity Engine, thawj zaug tso tawm xyoo 2005, yog lub cav ntoo khaub lig-platform game uas tau muaj koob meej ntawm cov neeg tsim kev ua si ywj pheej vim nws pheej yig thiab yoog raws. Nws tau raug siv los tsim cov npe zoo xws li Cuphead, Rust, thiab Pokémon GO. Txawm li cas los xij, Unity tau ntsib cov teeb meem nyiaj txiag, ua rau cov neeg ua haujlwm raug rho tawm haujlwm thiab xav tau rov ntsuam xyuas nws cov peev txheej. Lub tuam txhab cia siab tias tus nqi tshiab no yuav pab kom tau nyiaj ntau dua thiab ntxiv dag zog rau nws txoj haujlwm hauv kev lag luam.

