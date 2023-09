SAS tshaj tawm Cov Thawj Coj Loj ntawm Kev Tshawb Fawb Kev Sib Tham

By

SAS tsis ntev los no tau tshaj tawm ntau qhov kev tshaj tawm loj thaum lawv Lub Rooj Sib Tham Tshawb Fawb hauv Las Vegas, qhia txog lawv txoj kev cog lus rau AI thiab kev tshuaj xyuas. Ib qho ntawm cov phiaj xwm tseem ceeb yog lawv cov lus cog tseg los nqis peev $ 1 nphom hauv AI-powered kev lag luam daws teeb meem. Qhov kev nqis peev no qhia txog SAS qhov kev tsom mus rau kev txheeb xyuas nkag mus rau txhua tus, nyob txhua qhov chaw.

Raws li qhov kev cog lus no, SAS tau siv cov khoom siv AI los daws cov teeb meem cov ntaub ntawv. Lub tuam txhab tab tom ua haujlwm tsim cov ntaub ntawv tseeb uas qhia txog lub ntiaj teb ib puag ncig tiag tiag, ua kom cov neeg siv kev tiv thaiv ntiag tug, kev sim tsis ncaj ncees, thiab txo qis, nrog rau kev sim cov xwm txheej tsis tshua muaj thiab huab cua. Tsis tas li ntawd, SAS tab tom muab "cov menyuam ntxaib digital," uas yog qhov sib npaug ntawm lub cev lub cev uas tso cai rau cov koom haum sim nrog cov kev daws teeb meem tshiab thiab sim cov tswv yim rau kev txhim kho kev ua tau zoo.

SAS tau koom tes nrog Microsoft los koom ua ke lawv cov peev txheej AI nrog rau Microsoft Azure OpenAI platform. Los ntawm kev siv SAS orchestration thiab analytics cov cuab yeej ua ke nrog Azure, cov lag luam tuaj yeem txhawb nqa cov haujlwm tseem ceeb thiab tsav kev tsim kho tshiab. Kev sib koom ua ke yog teem kom muaj rau kev saib ua ntej tsis pub dhau lub xyoo no.

Lwm qhov kev tshaj tawm tseem ceeb yog kev tshaj tawm ntawm SAS Health, lub platform kho mob tsim los muab cov ntaub ntawv thiab kev tshuaj ntsuam automation. Qhov kev daws teeb meem kev lag luam no txhawm rau txhim kho kev tswj hwm cov ntaub ntawv kev noj qab haus huv thiab muab kev tshuaj xyuas zoo los ntawm kev ua kom nrawm nrawm ntawm cov ntaub ntawv kho mob hauv hluav taws xob hauv cov qauv qauv. SAS Kev Noj Qab Haus Huv xav tias yuav ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv lub neej yav tom ntej ntawm kev noj qab haus huv.

Viya platform kuj tau txais kev hloov kho tshiab ntawm lub rooj sib tham. SAS tau tshaj tawm Viya Workbench, qhov chaw ruaj ntseg huab-native kev loj hlob ib puag ncig rau kev ua raws cai. Lawv kuj tau tshaj tawm peb tus neeg siv khoom siv rau kev txhim kho nrov: Jupyter Notebook, Visual Studio Code, thiab SAS Enterprise Guide. Cov kev txhim kho no txhawm rau txhim kho cov khoom tsim tau thiab ua kom muaj kev hloov pauv sai rau cov ntaub ntawv tshawb fawb thiab cov tsim tawm.

SAS kuj tau nthuav tawm SAS App Factory, ib daim ntawv thov rau kev txhim kho AI-tsav daim ntawv thov sai. Qhov kev daws teeb meem no automates lub teeb ntawm huab-native tech pawg, suav nrog React, TypeScript, thiab Postgres. Nws tau teem sijhawm yuav muaj nyob rau xyoo tom ntej, nrog rau Viya Workbench.

Ntxiv rau cov kev pib no, SAS tau tshaj tawm SAS Energy Forecasting Cloud tsom rau cov tuam txhab siv hluav taws xob. Qhov kev pabcuam huab cua no pab txhim kho kev npaj thiab kev ua haujlwm los ntawm kev muab kev ntsuas kev kwv yees rau qhov xav tau siab tshaj plaws thiab kev npaj kis. Kev sim khiav nrog Los Angeles Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Dej thiab Hluav Taws Xob tau pom tias muaj peev xwm ntawm cov tshuaj no.

Thoob plaws hauv lub rooj sib tham, SAS tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm AI thiab kev tswj xyuas cov ntaub ntawv. Lawv tau hais txog lawv cov kev txawj ntse hauv kev tswj hwm thiab kev ua raws cai thiab hais txog qhov pom tseeb ntawm lawv cov qauv, tshwj xeeb tshaj yog cov muaj feem xyuam nrog cov ntsiab lus tsim nyog. SAS rov hais dua nws txoj kev cog lus kom xa cov kev daws teeb meem AI ua haujlwm tau zoo thiab hais txog tus nqi uas lawv muab hauv " mais kawg" ntawm kev siv.

Zuag qhia tag nrho, SAS cov lus tshaj tawm ntawm Kev Tshawb Fawb lub rooj sib tham txhawb nqa lawv txoj kev mob siab rau AI, kev tshuaj xyuas, thiab kev siv thev naus laus zis los daws cov teeb meem kev lag luam tseem ceeb.

