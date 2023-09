Epic Games Tshaj Tawm Fortnite Hloov Kho 4.01 Featuring My Hero Academia

By

Epic Games tau tshaj tawm Fortnite hloov tshiab 4.01, tseem hu ua v26.10 cov ntsiab lus poob. Qhov hloov tshiab qhia txog cov yam ntxwv tshiab thiab cov khoom tshwm sim los ntawm My Hero Academia. Cov neeg ua si tam sim no tuaj yeem ua si xws li Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, thiab Mina Ashido. Cov cim no muaj nyob hauv Cov Khw Muag Khoom, thiab cov neeg ua si kuj tuaj yeem tuav Todoroki lub zog dej khov los ntawm kev siv cov khoom Ice Wall pom ntawm cov kob.

Cov khoom Ice Phab ntsa tso cai rau cov neeg ua si hu cov ntaub thaiv npog glacial rau kev tiv thaiv thiab tua lub hom phiaj. Nws tuaj yeem tiv thaiv cov neeg ua si thiab lawv tog los ntawm kev puas tsuaj thiab tuaj yeem tso tawm tswv yim los khob rov qab cov neeg tawm tsam. Ice Wall yuav muaj kom txog thaum kawg ntawm lub caij nyoog, muab sijhawm txaus rau cov neeg ua si kom paub nws lub peev xwm.

Ntxiv rau Todoroki's Ice Wall, cov neeg ua si kuj tuaj yeem siv Deku's Smash peev xwm, uas tuaj yeem tua cov yeeb ncuab ib zaug hla daim ntawv qhia. Deku's Smash tuaj yeem tau txais los ntawm Tag Nrho Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob thiab yuav muaj kom txog thaum hloov tshiab v26.20.

Ua kom tiav quests ntsig txog My Hero Academia yuav muab nqi zog rau cov players nrog cov ntsiab lus kev paub. Los ntawm ua tiav rau quests, players tuaj yeem nce qib sai sai. Peb lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UA tus phab ej-hauv-kev cob qhia, suav nrog Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, thiab Mina Ashido, tam sim no muaj nyob hauv khw muag khoom.

Lwm qhov ntxiv hauv v26.10 hloov tshiab suav nrog kev rov qab los ntawm Pizza Party khoom, uas kho kev noj qab haus huv thiab ntaub thaiv npog, thiab kev taw qhia txog kev txhawb nqa tshiab xws li Reckless SMG Reload. Super Level Styles kuj tau ntxiv rau qhov khoom plig ntxiv rau cov neeg ua si uas tau nce qib dhau los Lub Caij 100.

Qhov kev hloov tshiab tseem suav nrog kev kho kab mob thiab txhim kho. Qhov tseem ceeb, Zoo nkauj 'Bow Emoticon tau rov qab los rau cov tswv' cov khoom xauv, siv Bars los ntawm kev rov ua dua qhov kev muaj tiag tam sim no kev tshawb nrhiav, thiab cov neeg muaj txoj sia nyob cov hom phiaj kev vam meej tsis tau daig.

Cov ntsiab lus no yog ua raws cov ntsiab lus hauv cov ntaub ntawv, uas suav nrog cov tawv nqaij xav tau, cov lus dab neeg, cov qauv hloov tshiab, thiab lwm yam ntxiv rau qhov kev ua si.

Source: Fortnite Hloov Kho 4.01 Patch Notes | Fortnite Tshiab Hloov Patch Notes.