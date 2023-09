Raja Koduri's Mihira AI Lub Hom Phiaj Nqa AI rau Pawg

By

Raja Koduri, tus tsim ntawm Mihira AI thiab yav dhau los Intel tus kws tsim qauv tsim qauv, tau tsim ib qho kev txawj ntse txawj ntse uas nrhiav kom AI siv tau thiab pheej yig, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev pom kev pom hauv cov yeeb yaj kiab. Koduri, tus tsim qauv nti zoo, lub hom phiaj siv AI los ua kom txhua tus kws kos duab ua "tus kws tshaj lij" los ntawm kev cob qhia ntau txhiab tus neeg ua yeeb yam hauv Is Nrias teb ntawm cov cuab yeej tshiab thiab thev naus laus zis. Lub hom phiaj yog los tsim cov tsom iav pom uas zoo sib xws nrog cov nyiam "Kev Ua Si ntawm Thrones," tab sis ntawm ib feem ntawm tus nqi. Koduri xav txo cov peev nyiaj los tsim cov yeeb yaj kiab zoo li "Avatar," uas raug nqi ib ncig $ 400 lab, tsuas yog $ 10 lab nrog kev pab los ntawm AI.

Txawm li cas los xij, Koduri lub ambitions tsis nres ntawm kev lag luam yeeb yaj kiab. Nws kuj xav coj AI mus rau Is Nrias teb cov chaw nyob deb nroog los ntawm kev teeb tsa cov chaw khaws ntaub ntawv nyob rau hauv txhua 100-kilometer vojvoog, ua rau kev siv computer siv tau rau ntau tus neeg. Nws ntseeg hais tias rau Is Nrias teb los ua tus thawj coj thev naus laus zis, nws yuav tsum tau nqis peev hauv kev tsim vaj tsev zoo tshaj plaws rau kev suav. Thaum tus nqi ntawm kev teeb tsa ntau lub chaw cov ntaub ntawv yuav zoo li daunting, Koduri ntseeg siab tias Is Nrias teb tuaj yeem ua rau nws tshwm sim los ntawm kev siv nws lub peev xwm tsim khoom thiab txo cov nqi mus rau ob peb txhiab daus las.

Koduri tseem hais txog qhov kev sib tw ntawm kev nyiam cov nti saum toj kawg nkaus thiab AI engineers los ua haujlwm hauv Is Nrias teb. Nws ntseeg hais tias cov nyiaj tsis yog qhov kev txiav txim siab, tab sis yog qhov kev mob siab rau thiab ecosystem uas Is Nrias teb tuaj yeem muab tau. Tsim kom muaj lub zog ecosystem, zoo ib yam li cov hauv Silicon Valley thiab lwm lub chaw thev naus laus zis, yuav txhawb kom cov kws tshaj lij engineers rov qab los tsev thiab pab txhawb rau Is Nrias teb cov nti thiab AI kev lag luam.

Txhawm rau kho cov qauv ntawm chip tsim startups hauv Is Nrias teb feem ntau dhau los ua cov tuam txhab kev pabcuam, Koduri hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev tsom mus rau cov cuab yeej txawj ntse (IP) kev txhim kho. Kev pib ua lag luam yuav tsum tsom los tsim cov khoom lag luam uas daws teeb meem cov neeg siv kawg, txawm tias hauv kev ua si, AI, smartphones, lossis lwm yam. Koduri ntseeg tias nrog kev txhawb nqa thiab kev xav zoo, Is Nrias teb tuaj yeem txhawb nqa kev coj noj coj ua ntawm IP kev txhim kho.

Zuag qhia tag nrho, Koduri zoo siab txog Is Nrias teb lub peev xwm hauv nti thiab AI chaw. Nws tau qhia thiab txhawb nqa ntau lub chip startups hauv lub tebchaws, suav nrog lub tuam txhab tsim khoom ntim hu ua Infinipack. Hauv kev teb rau lub tswv yim tias kev ntim khoom siab tuaj yeem xa cov chips ua haujlwm tau zoo dua tom qab "kev tuag" ntawm Moore Txoj Cai, Koduri qhia peb tias qhov tseem ceeb ntawm Moore Txoj Cai yog qhov ua tau zoo dua ntawm cov chips txhua ob xyoos. Txawm hais tias qhov no yuav tsis yog qhov teeb meem ntxiv lawm, nws tswj hwm tias kev ua haujlwm thev naus laus zis tseem ua tau.

Qhov chaw:

- Moneycontrol (qhov tsab xov xwm)