Community Summit North America: Empowering Digital Transformation Success

Kev vam meej ntawm cov phiaj xwm kev hloov pauv digital feem ntau cuam tshuam los ntawm cov tswv yim digital tsim tsis zoo, tsis muaj kev sib raug zoo rau cov kev xaiv siv thev naus laus zis, thiab txwv cov neeg siv kev siv cov tshuab tshiab thiab cov txheej txheem. Cov kev soj ntsuam no tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov kev tshawb fawb thib peb los ntawm cov tuam txhab xws li Deloitte. Txhawm rau daws cov teeb meem no, cov kws tshaj lij kev lag luam xws li CIO Kenny Mullican, AE Index Report tus tswv Toni Witt, thiab Cloud Wars tus tsim Bob Evans tau koom nrog Community Summit North America. Qhov kev tshwm sim no, tau teem caij txij lub Kaum Hli 15-20 hauv Charlotte, North Carolina, tau lees paub tias yog qhov kev ywj pheej loj tshaj plaws, kev cob qhia, thiab kev kawm rau Microsoft Business Applications qhov chaw.

Community Summit North America muaj cov txheej txheem dav dav uas suav nrog ntau dua 500 ntu ntawm cov ncauj lus xws li kev txawj ntse (AI), Dynamics, Dynamics 365, thiab Lub Hwj Chim Platform. Cov neeg tuaj koom tuaj yeem ua kom zoo dua ntawm ntau dua 30 cov chav kawm hauv Academy thiab tau txais kev pab ntawm tus kheej ntawm Tech Medic pab pawg. Tsis tas li ntawd, qhov kev tshwm sim muaj ntau yam ntawm ISVs, cov kws pab tswv yim, thiab cov neeg koom ua ke ntawm cov yeeb yam hauv pem teb, muab cov kev pom zoo thiab cov kev daws teeb meem.

Thaum lub sij hawm qhov kev tshwm sim, Bob Evans yuav tau ua lub ntsiab lus tseem ceeb los tham txog Microsoft txoj hauj lwm ua lub tuam txhab saum toj kawg nkaus ntawm nws Cloud Wars Top 10 daim ntawv teev npe. Nrog ntau dua 4,000 tus kws tshaj lij kev lag luam thev naus laus zis tuaj koom, sawv cev rau cov koom haum nruab nrab ntawm kev lag luam thiab kev lag luam, Summit NA muab lub sijhawm tshwj xeeb rau cov tib neeg thiab pab pawg kom tau txais kev cob qhia tob thiab kev kawm uas tuaj yeem siv ncaj qha rau lawv cov phiaj xwm kev hloov pauv digital. Qhov kev kawm tseem ceeb no tso cai rau cov neeg koom nrog nrawm lawv txoj kev taug hauv tsib hnub xwb.

Qhov kev tshwm sim qhov cuam tshuam tau tshwm sim hauv cov lus pov thawj ntawm lub tuam txhab tsim khoom CIO, uas tau hais txog qhov rov qab los ntawm kev nqis peev uas tau txais los ntawm kev xa lawv pab neeg mus rau Community Summit North America. Raws li lub tuam txhab tsis ntev los no tau tsiv mus rau D365 Nyiaj Txiag, Kev Ua Haujlwm, thiab Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Cloud ERP, lawv cov neeg ua haujlwm IT thiab nyiaj txiag tau mob siab los sau cov lus qhia, kev qhia, thiab cov ntaub ntawv yuav ua li cas kom sai sai rau kev ua tiav ntawm lawv cov hom phiaj kev hloov pauv digital.

Community Summit North America sawv tawm raws li lub rooj sib tham ntev tshaj plaws ntawm cov neeg siv ywj pheej rau Microsoft Business Applications Ecosystem. Nrog rau kev tsom mus rau muab cov lus qhia ua tau zoo thiab cov kev taw qhia tiag tiag, qhov kev tshwm sim yog tsim "Rau Cov Neeg Siv, Los Ntawm Cov Neeg Siv". Koom nrog cov kws tshaj lij kev lag luam thiab cov kws tshaj lij ntawm Community Summit North America kom tau txais kev nkag siab txog kev siv Microsoft Kev Lag Luam Kev Lag Luam kom ua tiav koj lub tuam txhab cov hom phiaj kev hloov pauv digital.

