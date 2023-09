Thawj qhov txiaj ntsig tau txais Biometrics Technology muab Infinite ID

First Advantage, tus muab kev pabcuam kev tshuaj xyuas keeb kwm yav dhau los thiab ua pov thawj, tau tshaj tawm nws qhov kev yuav khoom ntawm biometrics thev naus laus zis, Infinite ID, rau $ 41 lab nyiaj ntsuab. Qhov kev nrhiav tau lub hom phiaj nthuav dav First Advantage lub network thiab kev txheeb xyuas tus kheej muab rau nws cov neeg siv khoom Asmeskas.

Infinite ID, headquartered nyob rau hauv Hicksville, New York, yog ib lub tuam txhab portfolio ntawm private peev tuam txhab Enlightenment Capital. Lub tuam txhab xav tias yuav tsim ntau tshaj $ 10 lab hauv cov nyiaj tau los txhua xyoo. Lub tuam txhab thev naus laus zis biometrics muab kev txheeb xyuas thiab kev lees paub cov cuab yeej rau ntau qhov haujlwm, suav nrog kev tiv thaiv thiab kev txawj ntse, kev ruaj ntseg hauv tebchaws, tub ceev xwm, kev ruaj ntseg ciam teb, kev puas tsuaj thiab kev tswj hwm xwm txheej ceev, thiab kev ruaj ntseg ntawm tuam txhab.

CEO ntawm First Advantage, Scott Staples, tau hais tias Infinite ID's software ntxiv rau lub tuam txhab RightID thiab Digital Identity Services uas twb muaj lawm. Qhov kev nrhiav tau no tau pom tias yog ib kauj ruam tseem ceeb ntawm kev nthuav dav First Advantage cov khoom lag luam thiab cov lag luam tseem ceeb.

Nrog rau qhov tau txais no, First Advantage lub hom phiaj los txhim kho nws cov peev xwm hauv kev muab cov txheej txheem thev naus laus zis thev naus laus zis los pab cov tswv ntiav txo qis kev pheej hmoo thiab tswj kev ua raws. Biometric authentication muaj kev ruaj ntseg siab los ntawm kev siv lub cev lossis tus cwj pwm coj tus cwj pwm, xws li cov ntiv tes, kev paub lub ntsej muag, lossis iris scanning, txhawm rau txheeb xyuas tus kheej ntawm tus kheej.

