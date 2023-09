Yuav ua li cas kwv yees tus nqi pauv ntawm koj lub iPhone tam sim no ua ntej lub iPhone tshiab tso tawm

By

Nrog Apple qhov kev cia siab heev nyob ib ncig ntawm lub ces kaum, ntau tus neeg yuav tau txiav txim siab yuav lub iPhones tshiab uas yuav tshaj tawm. Txawm li cas los xij, tsis yog txhua tus tuaj yeem muaj nyiaj txaus ntawm tes los yuav lawv thaum pib. Cov xov xwm zoo yog tias muaj ib txoj hauv kev los daws cov teeb meem nyiaj txiag no - los ntawm kev ua lag luam hauv koj lub iPhone tam sim no.

Txhawm rau txiav txim siab qhov kwv yees kev lag luam-hauv tus nqi ntawm koj lub iPhone, koj tuaj yeem mus xyuas Apple lub vev xaib raug cai. Lawv muab ib daim ntawv teev tag nrho ntawm kev lag luam-hauv qhov tseem ceeb rau lawv cov khoom siv, suav nrog iPhones, Apple Watches, thiab lwm yam khoom. Qhov no yuav muab koj lub tswv yim ntawm ntau npaum li cas koj tuaj yeem cia siab tias yuav tau txais thaum koj pauv hauv koj lub cuab yeej tam sim no rau ib qho tshiab.

Piv txwv li, raws li daim ntawv teev npe lag luam tam sim no ntawm Apple lub vev xaib, iPhone 13 Pro Max tuaj yeem tau txais koj txog $ 640, thaum iPhone 7 tau teev npe ntawm tus nqi pauv ntawm $ 40. Nco ntsoov tias cov nqi no yog kwv yees thiab yuav txawv nyob ntawm seb koj lub cuab yeej siv li cas.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias qhov kev lag luam-hauv qhov tseem ceeb rau cov qauv iPhone 14 yav tom ntej tseem tsis tau suav nrog hauv daim ntawv teev npe. Yog li, yog tias koj tab tom npaj ua lag luam hauv koj lub cuab yeej rau cov qauv tshiab, koj yuav tsum tau tos kom txog thaum cov txiaj ntsig tau hloov kho ntawm lub vev xaib.

Paub txog qhov kwv yees kev lag luam-hauv tus nqi ntawm koj lub iPhone tam sim no tuaj yeem pab koj npaj koj cov peev nyiaj thiab txiav txim siab seb puas yuav hloov mus rau iPhone tshiab. Xav txog tus nqi siab ntawm smartphones hnub no, txhua qhov kev txuag koj tuaj yeem tau txais los ntawm kev lag luam hauv koj lub cuab yeej qub tuaj yeem tau txais txiaj ntsig.

Hauv kev xaus, yog tias koj tab tom txiav txim siab yuav ib qho ntawm iPhones tshiab tab sis txhawj xeeb txog tus nqi, nws yog ib lub tswv yim zoo los kwv yees tus nqi pauv ntawm koj lub iPhone tam sim no. Apple lub vev xaib kev lag luam ua lag luam muab txoj hauv kev yooj yim los ua qhov no, muab koj lub tswv yim ntawm ntau npaum li cas koj tuaj yeem cia siab tias yuav tau txais thaum koj pauv hauv koj lub cuab yeej rau tus qauv tshiab. Qhov no tuaj yeem pab koj npaj koj cov peev nyiaj thiab muaj peev xwm txuag nyiaj ntawm koj qhov kev yuav iPhone tshiab.

Qhov chaw:

- Apple lub vev xaib ua lag luam ua lag luam