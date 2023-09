MGM Resorts International Chaw ntiav pw Yuav Tsum Tau Cyberattack: FBI Kev Tshawb Fawb

By

FBI tam sim no tab tom tshawb nrhiav kev tawm tsam cyberattack ntawm MGM Resorts International Hotels, uas tau cuam tshuam rau lub computer systems ntawm lawv cov tsev so Las Vegas. Qhov kev tawm tsam no tau cuam tshuam cov yuam sij digital rau Bellagio's 3,933 chav thiab cov tshuab slots ntawm ARIA twv txiaj yuam pov.

Kev tawm tsam cyberattack ntawm MGM Resorts International Hotels tau tshawb pom tsis ntev los no thiab tau raug coj los ntawm tub ceev xwm txoj cai. FBI yog tus thawj coj tshawb nrhiav qhov xwm txheej, txhawm rau txheeb xyuas qhov kev puas tsuaj tshwm sim thiab cov tib neeg lub luag haujlwm.

Cov yuam sij digital raug cuam tshuam ntawm Bellagio tau ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev nyab xeeb ntawm chav qhua. Cov yuam sij no tso cai rau cov qhua nkag mus rau hauv lawv chav thiab yog qhov tseem ceeb ntawm lub tsev so kev ruaj ntseg. Yog tias cov hackers tau txais kev tso cai nkag mus rau cov yuam sij digital, nws tuaj yeem ua rau muaj kev hem thawj rau kev nyab xeeb thiab kev ceev ntiag tug ntawm cov qhua hauv tsev so.

Ntxiv rau qhov cuam tshuam cov yuam sij digital, cyberattack tseem tsom rau cov tshuab slots ntawm ARIA twv txiaj yuam pov. Qhov no ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev ncaj ncees ntawm cov twv txiaj yuam pov cov kev ua si. Nws yog ib qho tseem ceeb heev rau casinos kom muaj kev ruaj ntseg thiab ncaj ncees ntawm lawv cov slot machines los xyuas kom meej ib tug ncaj ncees gaming kev rau lawv cov neeg muas zaub.

Cyberattacks ntawm kev lag luam thiab cov koom haum tau dhau los ua ntau zuj zus hauv ntiaj teb kev sib cuam tshuam niaj hnub no. Yog li ntawd, cov tuam txhab yuav tsum tau ua qhov tseem ceeb rau kev ntsuas cybersecurity los tiv thaiv lawv cov ntaub ntawv rhiab thiab kev nyab xeeb ntawm lawv cov neeg siv khoom. Nyob rau hauv rooj plaub ntawm MGM Resorts International Chaw ntiav pw, cyberattack ua ib qho kev ceeb toom ntawm qhov tseem ceeb ntawm kev nqis peev hauv kev ruaj ntseg zoo thiab kev coj ua los tiv thaiv kev hem thawj.

Thaum qhov kev tshawb nrhiav tseem tab tom ua, MGM Resorts International Chaw ntiav pw thiab FBI tau koom tes los txo qhov cuam tshuam ntawm kev tawm tsam cyberattack thiab tiv thaiv kev ua txhaum cai ntxiv. FBI txoj kev koom tes qhia txog qhov teeb meem loj ntawm qhov xwm txheej thiab lawv txoj kev cog lus los tuav lub luag haujlwm rau lub luag haujlwm.

Qhov chaw:

