Apple Unveils iPhone 15, Tshiab Apple Watch, thiab AirPods ntawm Cov Khoom Muag

Apple Inc. tau tshaj tawm nws qhov kev cia siab tshaj plaws cov khoom lag luam ntawm lub xyoo, qhov twg nws yuav qhia txog iPhone 15, Apple Watch tshiab, thiab AirPods tshiab. Qhov kev tshwm sim, hu ua "Wonderlust," yuav tshwm sim rau lub Cuaj Hlis 12 ntawm Apple lub hauv paus hauv Cupertino, California.

Qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshwm sim yuav yog iPhone 15 Pro kab, uas yuav nthuav tawm qhov hloov tshiab thiab txhim kho tseem ceeb. Tsis tas li ntawd, Apple tseem yuav tham txog nws qhov kev hloov tshiab software yav tom ntej, suav nrog iOS 17, iPadOS 17, thiab watchOS 10.

Lub iPhone, Apple Watch, thiab AirPods yog cov khoom tseem ceeb hauv Apple lub ecosystem thiab pab txhawb rau kwv yees li 60% ntawm lub tuam txhab cov nyiaj tau los tag nrho. Apple cia siab tias qhov kev tshaj tawm ntawm iPhone 15 yuav pab nws rov qab los ntawm kev muag khoom poob qis thiab nyiam cov neeg siv khoom los txhim kho lawv cov khoom siv.

Ib qho kev hloov pauv tseem ceeb hauv lub xyoo no iPhone tso tawm yog qhov hloov mus rau USB-C tus qauv rau kev them nyiaj thiab hloov cov ntaub ntawv, uas tuaj yeem txhim kho kev ua tau zoo tab sis tuaj yeem ua rau cov neeg siv khoom chim siab. Qhov no yuav yog zaum ob Apple hloov lub iPhone qhov chaw nres nkoj, nrog rau qhov hloov pauv dhau los tshwm sim hauv 2012.

Lub iPhone 15 yuav muaj nyob rau hauv plaub qauv: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, thiab 15 Pro Max. Cov qauv hauv paus yuav muaj txhuas sab thiab iav rov qab, thaum lub high-end Pro qauv yuav muaj qhov tsim tshiab nrog titanium sab, txhuam zoo, thiab iav frosted rov qab. Cov qauv pro kuj tseem yuav muaj cov bezels nyias, ua tsaug rau cov txheej txheem tsim khoom tshiab hu ua LIPO.

Cov qauv Pro yuav tuaj nrog A17 nti sai dua los ntawm cov txheej txheem tshiab 3-nanometer, muab kev ua tau zoo dua thiab roj teeb lub neej. Tsis tas li ntawd, cov qauv Pro yuav muaj kev hloov kho lub koob yees duab tseem ceeb, suav nrog kev txhim kho telephoto thiab ultrawide lo ntsiab muag, nrog rau kev hloov kho xov tooj nrog cov cuab yeej zoom.

Txhua lub iPhones tshiab yuav nthuav tawm "U2" ultrawide-band semiconductor kom txhim kho qhov chaw muaj peev xwm. Lawv kuj tseem yuav hloov los ntawm xob laim mus rau USB-C rau kev them nqi thiab cov ntaub ntawv hloov pauv, nrog rau kev hloov pauv nrawm tshwj xeeb rau cov qauv Pro.

Ntawm qhov kev tshwm sim, Apple tseem yuav nthuav tawm Apple Watch Series 9 nyob rau tam sim no qhov ntau thiab tsawg ntawm 41mm thiab 45mm. Lub tuam txhab tseem xav tias yuav tso tawm ob tiam Ultra, txawm hais tias cov ntsiab lus hais txog tus qauv no tsis tshua muaj.

Zuag qhia tag nrho, Apple cov khoom lag luam yog qhov kev cia siab heev, vim tias lub tuam txhab tsom mus rau cov neeg siv khoom nrog nws cov qauv iPhone tshiab, hloov tshiab software, thiab Apple Watch kev nce qib. Qhov kev tshwm sim tseem yuav muab kev nkag siab rau Apple lub tswv yim rau kev kov yeej cov kev sib tw hauv kev ua lag luam, suav nrog kev muag khoom poob thiab kev txhawj xeeb hauv Suav teb.

Tau qhov twg los: Bloomberg