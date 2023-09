Tau txais Tus Nqi Loj Loj ntawm Samsung Galaxy S23 Ultra nrog Kev Lag Luam

By

Yog tias koj nyob hauv kev ua lag luam rau lub xov tooj koob yees duab tshiab, tam sim no yog lub sijhawm zoo los xav txog Samsung Galaxy S23 Ultra. Tam sim no, Samsung tab tom muab cov luv nqi loj ntawm cov cuab yeej no, nrog tus nqi poob ntawm $ 980, nqa tag nrho tus nqi nqis mus rau $ 399.99 los ntawm nws tus nqi qub $ 1,379.99.

Qhov luv nqi yog muaj los ntawm kev txhim kho kev lag luam hauv kev qiv nyiaj. Los ntawm kev ua lag luam hauv koj lub cuab yeej tsim nyog, koj tuaj yeem tau txais txog li $ 800 hauv kev lag luam credit, ntxiv rau kev khaws cia muaj nqis txog $ 180. Qhov kev pom zoo no tsis tsuas yog ua rau lub xov tooj pheej yig dua tab sis kuj muab lub sijhawm los txhim kho koj lub cuab yeej.

Hauv peb qhov kev tshuaj xyuas ntawm Samsung Galaxy S23 Ultra, peb pom tias nws yog lub cuab yeej ceev thiab teb nrog lub vijtsam zoo kawg. Qhov zoo tshaj plaws ntawm lub xov tooj no yog nws lub koob yees duab, uas tau dhau tag nrho lwm cov qauv hauv peb qhov kev sim. Yog tias lub koob yees duab tshwj xeeb yog qhov tseem ceeb rau koj, lub xov tooj no yeej tsim nyog xav txog.

Tus nqi ntawm kev lag luam-hauv credit koj tau txais yuav nyob ntawm tus nqi ntawm koj cov khoom lag luam. Lawm, cov khoom siv tshiab yuav ua rau muaj txiaj ntsig kev lag luam ntau dua. Txawm li cas los xij, muab lub koob yees duab ua tau zoo ntawm Samsung Galaxy S23 Ultra, txhua lub cuab yeej koj muab rau kev lag luam-hauv tuaj yeem tsim nyog nws.

Yog tias koj tseem tsis ntseeg, saib qhov zoo tshaj plaws Samsung Galaxy S23 Ultra tus nqi thiab cov nqi sib tw. Tus nqi luv nqi, ua ke nrog lub koob yees duab zoo tshaj plaws ntawm cov cuab yeej no, ua rau nws muaj kev xaiv zoo rau txhua tus neeg xav tau lub xov tooj zoo tshaj plaws lub koob yees duab.

