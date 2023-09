Gearbox Studio Tshaj Tawm Tshaj Tawm los ntawm Embracer Group's Restructuring Efforts

By

Raws li cov ntaub ntawv tsis ntev los no, Gearbox Studio yog qhov tshiab tshaj plaws studio los cuam tshuam los ntawm Embracer Group qhov kev siv zog txuas ntxiv mus. Embracer Group tau tshaj tawm txoj haujlwm kev tsim kho tshiab nyob rau lub Rau Hli kom rov qab los ntawm nws cov kev siv nyiaj ntau xyoo thiab 40 feem pua ​​​​ntawm cov nqi poob qis tom qab muaj kev sib koom tes nrog Savvy Games Group.

Raws li ib feem ntawm kev txhim kho, lwm lub studio muaj los ntawm Embracer, Volition Games, raug kaw tam sim ntawd thaum kawg ntawm lub hli tas los. Tam sim no, Reuters tau tshaj tawm tias Gearbox yuav yog lub studio tom ntej uas yuav tso tawm los ntawm Embracer. Embracer tau hais tias yuav ua haujlwm nrog cov tuam txhab peev nyiaj Goldman Sachs thiab Aream & Co los tshawb nrhiav kev xaiv muag Gearbox. Lawv twb tau txais kev txaus siab los ntawm cov neeg thib peb uas tab tom nrhiav kom tau lub studio.

Nws tsim nyog sau cia tias Embracer tus nqi sib koom tau pom qhov hloov pauv zoo tom qab cov xov xwm no. Gearbox, uas tau txais los ntawm Embracer hauv 2021, tau sib xyaw cov txiaj ntsig nrog nws qhov kev ua si tsis ntev los no. Kev muag ntawm New Tales los ntawm Borderlands tau tshaj tawm tias tsawg, raws li tus tshaj tawm Take-Two. Txawm li cas los xij, lwm Borderlands spin-off, Tiny Tina's Wonderlands, tshaj qhov kev cia siab. CEO Randy Pitchford yav dhau los tau hais tias yav tom ntej cov kev paub dhau los twb tau txhim kho lawm.

Raws li tus tshaj tawm, Gearbox muaj kev npaj yuav tso tawm Hyper Light Breaker thiab Homeworld 3 thaum ntxov 2024. Ntau qhov kev txhim kho yuav tshwm sim txog Embracer Group qhov kev rov tsim kho thiab Gearbox lub neej yav tom ntej.