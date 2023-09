Cov khoom siv hluav taws xob tshiab rau lub xov tooj cua loj tshaj plaws yog ntsiag to dua li lub xov tooj ntawm tes ntawm lub hli

By

Cov khoom siv hluav taws xob tshiab hu ua SMART lub thawv tau tsim los ua lub zog rau lub kav hlau txais xov ntawm Square Kilometer Array (SKA) Lub koob yees duab tsawg zaus, uas tam sim no tab tom tsim kho hauv Western Australia. Cov cuab yeej no nyob ntsiag to heev uas lawv tawm hluav taws xob tsawg dua li lub xov tooj ntawm tes muab tso rau saum lub hli.

Lub SKA Low telescope, nrog rau nws qhov nruab nrab-ntau zaus sib koom ua ke hauv South Africa, yuav yog lub ntiaj teb loj tshaj plaws thiab tseem ceeb tshaj plaws xov tooj cua telescope thaum nws ua haujlwm. Nrog 131,072 dipole kav hlau txais xov, nws yuav muaj peev xwm los ntes cov xov tooj cua tsis zoo los ntawm thaj chaw deb tshaj plaws ntawm lub ntiaj teb.

Txawm li cas los xij, qhov rhiab heev no ua rau lub koob yees duab muaj kev cuam tshuam los ntawm tib neeg tsim los ntawm xov tooj cua nthwv dej. Txawm tias cov khoom siv hluav taws xob ntawm lub nkoj SpaceX's Starlink satellites, uas ncig 342 mais saum lub ntiaj teb, tuaj yeem tshawb pom los ntawm lub xov tooj cua lub kav hlau txais xov. Qhov kev cuam tshuam no tuaj yeem cuam tshuam tsis zoo rau kev tshawb fawb astronomical thiab cuam tshuam kev tshawb nrhiav cov cim ntawm lub neej extraterrestrial.

Txhawm rau daws qhov teeb meem no, ib cheeb tsam hauv xov tooj cua tau tsim nyob ib puag ncig lub koob yees duab, qhov twg kev siv xov tooj ntawm tes thiab xov tooj cua tau tswj hwm nruj. Tsis tas li ntawd, engineers ntawm International Center for Radio Astronomy Research (ICRAR) ntawm Curtin University tau tsim lub zog tshwj xeeb thiab cov khoom siv hluav taws xob xaim hluav taws xob rau lub tsom iav uas tawm hluav taws xob tsawg tsawg.

Cov khoom siv no yog tsim los siv cov khoom siv hauv xov tooj cua ntsiag to thiab muaj nyob rau hauv tshwj xeeb qhwv kom tsis txhob muaj hluav taws xob los ntawm kev khiav tawm. Thaum kuaj, cov cuab yeej tso tawm hluav taws xob tsawg dua li qhov yuav ncav cuag lub kav hlau txais xov los ntawm lub xov tooj ntawm tes ntawm lub hli.

Kev tsim kho ntawm SKA telescope pib thaum Lub Kaum Ob Hlis 2022 tom qab ntau tshaj 30 xyoo ntawm kev npaj. Cov chaw tsom iav hauv Australia thiab South Africa yuav muaj thaj tsam sib sau ua ke ntawm 1 square km. Lub vev xaib Australian yuav tsom mus rau xov tooj cua nthwv dej nrog zaus ntawm 50 txog 350 MHz, thaum South African array yuav tsom mus ntev wavelengths ntawm 350 MHz thiab 15.4 GHz.

Los ntawm kev siv xov tooj cua telescopes rhiab heev zoo li SKA, astronomers tuaj yeem ntes cov xov tooj cua tsis muaj peev xwm nkag mus rau cov plua plav thiab cov khib nyiab, ua rau lawv saib xyuas qhov chaw ntawm cosmos uas yuav tsis pom rau lwm hom telescopes. SKA telescopes yuav tsum tau hloov pauv peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb thiab muab cov ntsiab lus tsis tau pom dua ntawm nws qhov kev hloov pauv thiab qhov tshwm sim tsis meej.

