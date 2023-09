Poob Taw Qhia Hloov Kho Dua Tshiab ntawm Ctrl, Alt, thiab Shift Mechanical Keyboards

By

Poob, lub chaw tsim khoom siv keyboards tsis ntev los no tau txais los ntawm Corsair, tau nthuav tawm cov qauv tshiab ntawm nws cov keyboard nrov, suav nrog Alt V2, Ctrl V2, thiab Shift V2. Cov qauv tshiab no tuaj nrog ntau yam kev txhim kho los txhim kho kev ua tau zoo thiab kev sib raug zoo.

Ib qho kev txhim kho tseem ceeb yog qhov sib ntxiv ntawm kev txhawb nqa rau tsib-pin keyboards es tsis txhob siv peb-pin keyboards. Qhov kev txhim kho no tso cai rau cov keyboards kom sib haum nrog ntau yam kev hloov pauv tom qab muag tawm ntawm lub thawv. Tsis tas li ntawd, cov qauv tshiab tam sim no tau txhawb nqa VIA customization software, muab cov neeg siv lub cuab yeej muaj zog los hloov kho lawv cov keyboard nqis.

Txhawm rau txhim kho acoustics ntawm cov keyboards, Drop tau ntxiv cov khaubncaws sab nraud povtseg ntxiv rau lawv cov kev tsim kho. Qhov no yuav pab txo qis reverberation thiab tsim lub suab txaus siab thaum ntaus ntawv. Cov stabilizers, lub luag haujlwm khaws cov yawm sij kom ruaj khov, xws li qhov chaw bar, kuj tau hloov kho los txhim kho lawv lub suab zoo.

Cov keyboards tseem muaj lub cev txhuas, thiab cov keyboards tau taw qhia nyob rau hauv "sab qaum teb" kev taw qhia, tso cai rau lub teeb xa mus zoo dua los ntawm cov yuam sij. Txawm li cas los xij, qhov kev taw qhia no yuav txwv me ntsis tom qab kev lag luam keycap compatibility.

Drop muab cov kev teeb tsa sib txawv rau cov keyboards. Lawv tuaj yeem muas tau ua cov keyboards ua ntej lossis cov khoom siv pob txha liab qab rau cov neeg siv uas nyiam siv lawv tus kheej keyboards thiab keycaps. Lub Alt V2 thiab Ctrl V2 muaj nyob rau hauv ob qho tib si qis profile thiab high-profile rooj plaub, tso cai rau cov neeg siv xaiv lawv qhov kev zoo nkauj nyiam.

Interestingly, Drop tseem muab cov khoom hloov kho dua tshiab raws li kev hloov kho tom qab muag rau Ctrl, Alt, thiab Shift cov tswv uas tsis xav yuav cov keyboard tshiab kiag li.

Zuag qhia tag nrho, cov tshiab versions ntawm Ctrl, Alt, thiab Shift keyboards coj ntau yam kev txhim kho, ua rau lawv muaj kev sib tw ntau dua hauv kev ua lag luam. Nrog kev hloov pauv hloov pauv tau zoo, kev txhawb nqa software kho tau, thiab hloov kho suab paj nruag, cov keyboards no muaj kev xaiv txaus rau cov neeg nyiam siv tshuab keyboard.

Qhov chaw:

- Jon Porter. Tso lub CTRL, ALT, thiab SHIFT keyboards tau kho dua tshiab nrog V2 hloov tshiab. Lub Verge.