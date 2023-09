Poob Qhia Txog Kev Txhim Kho ntawm CTRL, ALT, thiab SHIFT Keyboards rau Kev Ua Haujlwm Siab Tshaj

By

Drop, lub tuam txhab ua lag luam hauv zej zog ua lag luam, tsis ntev los no tau nthuav tawm cov kev hloov kho tshiab ntawm nws cov CTRL, ALT, thiab SHIFT cov keyboard nrov. Cov keyboards no, uas tau tsim thawj zaug hauv xyoo 2018 thiab txij li tau dhau los ua cov neeg muag khoom zoo tshaj plaws, paub txog lawv cov kev xaiv kho kom haum thiab kev tsim kho zoo. Tus tshiab V2 variants ntawm cov keyboards no muaj kev txhim kho kev ua tau zoo, txhim kho lub suab dampening, thiab kev xaiv hloov tshiab, muab kev paub ntaus ntawv zoo tshaj rau cov neeg siv.

Ib qho kev txhim kho tseem ceeb hauv CTRL, ALT, thiab SHIFT V2 cov keyboards yog qhov hloov kho kom ruaj khov. Plate-mounted Drop Phantom Stabilizers optimize lub suab tsim los ntawm cov yuam sij hloov pauv loj dua, ua rau muaj kev paub zoo dua ntawm cov keyboard. Tsis tas li ntawd, cov keyboards tam sim no muaj kev txhim kho lub suab nrov nrog qhov sib ntxiv ntawm ntau cov txheej txheem ua npuas ncauj thoob plaws hauv cov keyboard. Qhov no suav nrog cov ntaub ntawv ua npuas ncauj xws li Poron cov ntaub ntawv ua npuas ncauj, IXPE hloov ua npuas ncauj, Poron hotswap socket ua npuas ncauj, thiab hauv qab rooj plaub Poron ua npuas ncauj, tag nrho cov uas ua rau lub suab zoo dua thiab kev ua tau zoo thaum ntaus ntawv.

Drop kuj tau qhia txog kev hloov pauv tshiab rau V2 cov keyboards. Cov neeg siv tuaj yeem xaiv ntawm Gateron Yellow KS3 Linear keyboards lossis Tee Holy Panda X Clear tactile keyboards. Ntxiv mus, rau cov neeg nyiam tsim lawv tus kheej cov keyboard, Drop muab cov barebones version tsis muaj keyboards.

Kev ua tus kheej tau ua kom yooj yim dua nrog Drop's tshiab Keyboard Configurator software, uas muab cov neeg siv kev sib raug zoo rau kev hloov kho LED ntxiv. V2 keyboards kuj tuaj nrog txhim kho lub teeb pom kev zoo, ua tsaug rau kev koom ua ke ntawm STM32 chipset. Cov neeg siv tam sim no tuaj yeem txaus siab rau kev txhawb nqa sai thiab yooj yim dua rau qhov tseeb QMK nta thiab xaiv los ntawm 50 tus qauv LED tshiab siv cov yuam sij kub ntawm cov keyboard.

Hais txog kev sib raug zoo, Drop tau nthuav dav kev txhawb nqa rau VIA thiab QMK, nrog VIAL kev txhawb nqa tuaj tom qab xyoo no. SHIFT V2 keyboard kuj qhia txog kev xaiv xim dub tshiab.

Txawm hais tias cov kev hloov kho tshiab no, CTRL, ALT, thiab SHIFT V2 cov keyboards khaws cov khoom qub uas tau ua rau lawv nrov heev. Lawv tseem tsim nrog aircraft-qib aluminium cov ntaub ntawv, muab kev tsim kom zoo. Sab qaum teb-ntsej muag LEDs ua kom pom kev ci ntsa iab thiab ci ntsa iab, tshwj xeeb tshaj yog rau cov neeg siv nrog cov teeb ci ntsa iab.

Drop's CEO, Jef Holove, qhia kev zoo siab txog cov keyboards kho dua tshiab, hais tias lawv sawv cev rau kev nce qib hauv kev tsim, kev ua tau zoo, thiab kev ua haujlwm thaum khaws cia cov khoom zoo ntawm lawv cov neeg ua ntej.

CTRL, ALT, thiab SHIFT V2 cov keyboards tam sim no muaj rau kev yuav khoom ntawm lub vev xaib Drop, nrog cov nqi txij li $ 140 txog $ 250 rau cov qauv sib sau ua ke. Cov neeg siv khoom uas twb muaj tus thawj versions ntawm cov keyboards no tseem tuaj yeem yuav cov khoom siv hloov kho kom txhim kho lawv cov qauv tam sim no.

Hauv kev xaus, Drop's txhim kho CTRL, ALT, thiab SHIFT V2 cov keyboards muab cov kev paub ntaus ntawv tsis sib xws nrog lawv cov kev hloov kho kom ruaj khov, txhim kho lub suab nrov, thiab cov kev xaiv hloov tshiab. Cov keyboards no muab cov khoom zoo tshaj plaws nrog cov yam ntxwv tshiab los txhawb nqa txhua lub rooj teeb tsa.

Qhov chaw:

- PRNewswire (qhov tsab xov xwm, tsis muaj URL muab)