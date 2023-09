EDGE Initiative: Choj qhov sib txawv ntawm thev naus laus zis thiab kev lag luam

By

Hauv lub ntiaj teb digital hloov zuj zus mus sai, nws yog qhov tseem ceeb rau cov lag luam kom hloov kho thiab sib koom ua ke cov thev naus laus zis tshiab. D'Amore-McKim Lub Tsev Kawm Ntawv ntawm Kev Lag Luam ntawm Northeastern University tau lees paub qhov kev xav tau no thiab qhia txog EDGE txoj haujlwm los txuas qhov sib txawv ntawm kev siv tshuab thiab kev lag luam.

Lub EDGE teg num yog ib qho kev qhia tshwj xeeb uas coj los ua ke ntau yam kev qhuab qhia xws li thev naus laus zis, kev tshawb fawb txog kev ua haujlwm, thiab kev tswj cov saw hlau los muab cov tub ntxhais kawm nkag siab txog cov duab digital thiab nws cuam tshuam rau kev lag luam. Los ntawm qhov kev pib no, cov tub ntxhais kawm tau txais kev txawj ntse thiab kev paub uas tseem ceeb hauv kev lag luam digital-driven niaj hnub no.

Ib lub hom phiaj tseem ceeb ntawm EDGE txoj haujlwm yog txhawm rau txhim kho cov tub ntxhais kawm nrog cov txuj ci uas xav tau los tshawb xyuas qhov nyuaj ntawm lub ntiaj teb digital. Qhov no suav nrog kev nkag siab txog cov thev naus laus zis tshiab, xws li kev txawj ntse txawj ntse, blockchain, thiab kev kawm tshuab, thiab lawv tuaj yeem siv li cas hauv kev lag luam sib txawv. Cov tub ntxhais kawm kuj tsim cov kev xav thiab kev daws teeb meem uas tsim nyog los daws cov teeb meem thiab cov hauv kev uas nthuav tawm los ntawm kev cuam tshuam digital.

Lwm qhov tseem ceeb ntawm EDGE teg num yog nws tsom mus rau kev kawm paub. Cov tub ntxhais kawm muaj lub cib fim los ua haujlwm ntawm cov haujlwm tiag tiag hauv ntiaj teb thiab koom nrog cov koom tes hauv kev lag luam, tso cai rau lawv siv lawv cov kev paub hauv cov xwm txheej ua tau zoo. Txoj kev sib koom tes no pab txhim kho lawv lub peev xwm los txheeb xyuas, tawm tswv yim, thiab txiav txim siab paub txog hauv ib puag ncig digital dynamic.

Lub hom phiaj ntawm EDGE kuj lees paub qhov tseem ceeb ntawm kev sib koom tes thiab kev xav txog kev xav. Los ntawm kev sib koom ua ke cov tub ntxhais kawm los ntawm ntau haiv neeg, xws li kev lag luam, engineering, thiab computer science, qhov kev pab cuam txhawb kev sib koom tes thiab kev sib pauv tswv yim. Qhov no txhawb nqa txoj hauv kev zoo rau kev daws teeb meem thiab ua rau cov tub ntxhais kawm los daws cov teeb meem digital nyuaj los ntawm ntau qhov kev xav.

Zuag qhia tag nrho, EDGE txoj kev pib ntawm D'Amore-McKim Tsev Kawm Ntawv Kev Lag Luam yog ib qho kev tsim kho tshiab uas paub txog qhov xav tau rau cov kws tshaj lij kev lag luam uas tuaj yeem ua haujlwm zoo hauv cov toj roob hauv pes digital. Los ntawm kev sib txuas cov thev naus laus zis, kev tshawb fawb txog kev ua haujlwm, thiab kev tswj cov saw hlau, qhov kev pab cuam npaj cov tub ntxhais kawm rau kev ua haujlwm tiav hauv lub ntiaj teb digital hloov pauv sai.

Qhov chaw:

- D'Amore-McKim Tsev Kawm Ntawv Kev Lag Luam: https://damore-mckim.northeastern.edu/

- YouTube: "EDGE Initiative ntawm D'Amore-McKim Tsev Kawm Ntawv Kev Lag Luam" (https://youtube.com/watch?v=s9TIMfyn3Bc&feature=oembed)