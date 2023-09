Daim coupon digital: Qhov nce ntawm kev txuag nyiaj hauv Digital Era

By

Cov daim coupon no tau txais txiaj ntsig zoo vim tias ntau tus neeg hloov pauv ntawm cov ntawv xov xwm ib txwm muaj. Nrog kev poob qis hauv kev sau ntawv xov xwm, qhov yooj yim ntawm daim coupon no tau pom meej. Cov khw muag khoom xws li Publix tau txais kev siv thev naus laus zis los ntawm kev muab kev txuag nyiaj los ntawm lawv lub xov tooj ntawm tes app thiab kev pab cuam, Club Publix. Cov neeg yuav khoom tam sim no tuaj yeem nkag mus rau kev txo nqi siv lawv lub xov tooj lossis tus lej xov tooj, tshem tawm qhov xav tau daim coupon.

Hannah Herring los ntawm Publix hais tias, "Kuv xav tias thaum thev naus laus zis tuaj ib puag ncig, peb yeej pom qhov nce siab hauv kev siv daim coupon digital." Ib qho zoo ntawm daim coupon digital yog qhov yooj yim uas lawv muab. Ploj mus yog hnub ntawm kev tshawb nrhiav daim coupon tsis raug lossis txhawj xeeb yog tias lawv nyob hauv lub tsheb. Tam sim no, cov neeg yuav khoom tuaj yeem muaj lawv daim coupon hauv lawv lub xov tooj.

Cov khw muag khoom kuj tau lees paub cov txiaj ntsig ntawm daim coupon digital hauv kev txo cov peev txheej ntawm kev dag ntxias. Los ntawm kev txhawb cov neeg siv khoom siv daim coupon pom zoo ntawm cov khw muag khoom, qhov kev pheej hmoo ntawm kev siv daim coupon tsis raug txo qis. Breanne Benson, lub npe hu ua "Bree The Coupon Queen," piav qhia, "Yog tias lub khw pib poob nyiaj ntau, lawv yuav tsum tau kaw siv daim coupon feem ntau."

Interestingly, daim coupon no tsis txwv rau cov pej xeem tshwj xeeb. Cov neeg ntawm txhua lub hnub nyoog thiab keeb kwm yav dhau los xav txog kev kos duab ntawm daim coupon. Benson qhia tias, “Kuv txhais tau tias, kuv muaj cov neeg hauv tsev kawm qib siab uas coj kuv txoj haujlwm thiab kawm txog daim coupon. Kuv muaj cov neeg uas tau so haujlwm ntawm cov nyiaj tau los tas li, coj kuv txoj haujlwm thiab kawm yuav ua li cas daim coupon no. " Cov neeg laus tab tom hloov mus rau kev siv daim coupon digital, nyiam los ntawm qhov yooj yim thiab yooj yim ntawm smartphones thiab apps.

Cov daim coupon no tseem muaj qhov zoo dua li daim coupons ib txwm muaj - tsis qhia npe. Qee tus neeg yuav xav tias txiav txim siab thaum siv daim coupon, ua rau lawv tsis txhob siv lawv. Txawm li cas los xij, nrog daim coupon digital, cov neeg yuav khoom tuaj yeem txuag tau yam tsis muaj kev txhawj xeeb txog kev xav ntawm lwm tus.

Txawm hais tias koj xaiv los lo nrog cov tsoos clipping lossis xaiv qhov yooj yim ntawm daim coupon digital, lub tswv yim ntawm kev txuag tseem tsis muaj sijhawm. Qhov tseem ceeb yog kawm yuav ua li cas thiaj li tsim tau, npaj kev cog lus ua ntej, thiab ua kom cov nyiaj txuag tau ntau tshaj plaws. Yog li, lwm zaus koj mus yuav khoom, xav txog kev koom nrog kev sib tw digital couponing thiab saib koj cov nyiaj khaws cia loj hlob.

