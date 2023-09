Tshiab Technology Trends: Cov ntsiab lus ntawm Digital Brief

By

Hauv cov lus luv luv digital no, peb tshawb txog qee qhov kev siv thev naus laus zis tshiab tshaj plaws tsim lub ntiaj teb niaj hnub no. Los ntawm kev txawj ntse txawj ntse (AI) mus rau kev muaj tiag virtual (VR), cov kev tsim kho tshiab no tau hloov pauv ntau yam kev lag luam, muab cov hauv kev tshiab thiab cov kev sib tw.

Ib qho ntawm cov ncauj lus tseem ceeb tau tham txog yog qhov nce ntawm AI. AI hais txog kev txhim kho cov tshuab computer uas muaj peev xwm ua tau haujlwm uas feem ntau xav tau tib neeg kev txawj ntse. Nws yog siv nyob rau hauv ntau yam sectors, nrog rau kev kho mob, nyiaj txiag, thiab kev thauj mus los. Piv txwv li, AI algorithms tuaj yeem txheeb xyuas ntau cov ntaub ntawv kho mob los pab cov kws kho mob ua qhov kev kuaj mob kom raug, lossis lawv tuaj yeem txhim kho kev pabcuam cov neeg siv khoom los ntawm chatbots thiab cov pabcuam virtual.

Lwm qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhov muaj koob meej ntawm kev muaj tiag virtual. VR thev naus laus zis tso cai rau cov neeg siv nkag mus rau lawv tus kheej hauv qhov chaw tsim khoom siv computer, feem ntau los ntawm kev siv lub mloog pob ntseg. Los ntawm kev ua si mus rau kev cob qhia simulations, VR tau hloov pauv txoj hauv kev peb cuam tshuam nrog cov ntsiab lus digital. Kev lag luam xws li kev kawm, kev lom zem, thiab kev tsim vaj tsev yog siv VR thev naus laus zis los tsim cov kev paub tshiab thiab koom nrog.

Cov luv luv digital kuj tseem cuam tshuam rau Internet ntawm Yam (IoT). Lub tswv yim no yog hais txog lub network ntawm cov khoom siv sib cuam tshuam nrog cov sensors lossis software uas ua rau lawv sib pauv thiab sau cov ntaub ntawv. IoT muaj peev xwm loj heev, tso cai rau kev ua haujlwm ntawm cov txheej txheem thiab tsim cov tsev ntse thiab lub nroog. Txawm li cas los xij, nws tseem ua rau muaj kev txhawj xeeb txog cov ntaub ntawv ntiag tug thiab kev nyab xeeb.

Zuag qhia tag nrho, cov txheej txheem thev naus laus zis no qhia txog kev nce qib sai sai hauv lub ntiaj teb digital. Raws li AI, VR, thiab IoT txuas ntxiv mus, lawv yuav ua rau peb lub neej zoo li qub thiab muab sijhawm tshiab rau kev lag luam thiab tib neeg ib yam nkaus.

