Lub peev xwm ntawm Hloov 2: Tswj Kev Cia Siab

Tsis ntev los no demos ntawm Hloov 2 yav tom ntej ntawm Gamescom tau ua rau muaj kev cia siab txog kev kho vajtse thiab nws lub peev xwm. Thaum lub console tshiab yuav tsum tau muab qhov kev hloov kho tseem ceeb tshaj nws cov thawj coj, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum ua raws li cov lus xaiv nrog ceev faj thiab tswj peb cov kev cia siab.

Qhov kev hloov mus rau qhov niaj hnub Nvidia architecture qhib qhov muaj txiaj ntsig zoo rau cov khoom siv tshiab. Cov ntawv ceeb toom ntawm Matrix Awakens khiav ntawm lub hom phiaj spec hardware nrog DLSS thiab ray tracing tau ntxiv rau qhov zoo siab. Txawm li cas los xij, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias qhov no tsis tau txhais hais tias lub xov tooj ntawm tes yuav muaj kev ua tau zoo nrog rau Xbox Series S.

Nyob rau hauv lub ntiaj teb no ntawm console hardware, tshwj xeeb tshaj yog thaum nws los txog rau Nintendo, kev cia siab yuav tsum tempered. Leaks thiab lus xaiv muab cov ntaub ntawv tsawg thiab feem ntau ua rau cov lus xaus tsis raug. Lo lus "Low Information Zone" lossis LIZ, tau tsim los ntawm UFO debunker Mick West, hais txog qhov tsis muaj qhov tseeb uas ua rau kev txhais lus thiab kev xav zoo.

Nws tsim nyog xav txog qhov xwm txheej thaum tus Thawj Hloov Hloov tau tshaj tawm. Leaks thiab lus xaiv txog kev ua si zoo li Doom 2016 thiab The Witcher 3 tuaj rau lub console zoo li tsis txaus ntseeg thaum lub sijhawm. Txawm li cas los xij, thaum cov kev ua si no thaum kawg tau tso tawm ntawm Hloov, nws tau pom tseeb tias kho vajtse muaj peev xwm ntau dua li qhov pib xav. Cov kev xav tsis zoo zoo sib xws tuaj yeem tshwm sim nrog cov lus xaiv demo ntawm The Matrix Awakens ntawm Hloov 2.

Txawm hais tias nws zoo li daim ntawv tshaj tawm muaj tseeb, muab Epic Games 'kev txawj ntse, lub peev xwm tiag tiag ntawm lub console tseem yuav pom. Lub xov tooj ntawm tes processor thiab yuav ua li cas Epic Games tau ua kom zoo dua lawv txoj haujlwm rau nws yuav txiav txim siab qhov ua tau zoo. Kev sib piv rau console thiab PC demos ntawm Lub Matrix Awakens yuav tsum tau mus nrog ceev faj, xav txog yuav ua li cas kev ua si xws li Doom 2016 thiab The Witcher 3 fared ntawm tus thawj Hloov hauv piv rau lawv PS4 counterparts.

Kev koom tes nrog Nvidia coj qhov zoo rau Hloov 2, xws li thev naus laus zis zoo li DLSS thiab txhim kho txoj kab hluav taws xob tracing. Txawm li cas los xij, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum nco ntsoov tias lub console tseem yuav muaj hwj chim txwv piv rau cov consoles ib txwm muaj. Txawm hais tias nws yuav ua tau zoo dua AMD-based systems, nws tsis zoo li qhov ua tau zoo ntawm Xbox Series S vim muaj kev txwv ntawm cov khoom siv txawb.

Hauv kev xaus, lub peev xwm ntawm Hloov 2 yog qhov zoo siab, tab sis nws tseem ceeb heev los tswj cov kev cia siab. Cov lus rumored demos thiab kev nce qib hauv thev naus laus zis qhia tau tias muaj peev xwm ua tau, tab sis txog thaum peb muaj cov ntaub ntawv tseem ceeb thiab kev ua haujlwm ntawm tes, nws tseem ceeb heev kom tsis txhob overstate lub console lub peev xwm.

