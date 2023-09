Dab Ntxwg Nyoog Lub Cav: Ua kom tiav Daim Ntawv Tshaj Tawm Hnub ncua mus rau Kaum Ib Hlis 9

By

Beep Nyiv, Poppy Works, thiab Protoculture Games tau tshaj tawm tias hnub tso tawm rau Devil Engine: Complete Edition tau ncua sijhawm. Ameslikas teem rau Lub Kaum Hli 12, qhov kev ua si tam sim no yuav pib rau lub Kaum Ib Hlis 9. Qhov kev sib tw sab-scrolling 'em up yuav muaj rau PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, thiab Hloov.

Dab Ntxwg Nyoog Cav: Ua tiav Tsab Ntawv suav nrog ob qho kev ua si hauv paus thiab nthuav tawm hu ua "Devil Engine: Ignition." Lub hauv paus kev ua si tau pib tso tawm rau PC ntawm Steam thaum Lub Ob Hlis 21, 2019. Qhov nthuav dav, "Devil Engine: Ignition," tau tshaj tawm thaum lub Tsib Hlis 2019, nrog rau kev npaj yuav tso tawm rau PC hauv lub caij ntuj no 2019. Txawm li cas los xij, qhov kev tso tawm yeej tsis tuaj yeem ua tiav. .

Nrog rau kev tso tawm ntawm Daim Ntawv Ua tiav, nws tau cia siab tias qhov nthuav dav yuav muaj rau PC ntawm Chav nrog nws.

Qhov chaw: Beep Nyiv, Poppy Works, Protoculture Games

Cov Ntsiab Lus:

- Beep Nyiv: Tus tshaj tawm thiab tsim tawm.

- Poppy Works: Tus tshaj tawm thiab tsim tawm.

- Protoculture Games: Tus tsim tawm.

- Side-Scrolling: Ib hom kev ua yeeb yaj kiab video uas cov gameplay txav kab rov tav los ntawm sab laug mus rau sab xis.

- Tua 'Em Up: Ib hom kev ua yeeb yaj kiab video uas tus neeg ua si tswj hwm tus cwj pwm uas tawm tsam tawm tsam nthwv dej ntawm cov yeeb ncuab thiab cov phiaj xwm.