Lub hwj chim ntawm Decentralized Digital Identity hauv Kev Tiv Thaiv Cov Ntaub Ntawv Tus Kheej

Ib daim ntawv dawb luam tawm los ntawm CompTIA, lub koom haum tsis muaj txiaj ntsig rau IT kev lag luam thiab cov neeg ua haujlwm, tshawb nrhiav qhov tshwm sim ntawm kev faib tawm digital tus kheej raws li cov cuab yeej muaj zog rau kev tiv thaiv tus kheej cov ntaub ntawv. Daim ntawv dawb, hu ua "Decentralized Digital Identity & Self-Sovereignty" thiab tsim los ntawm CompTIA Blockchain thiab Web3 Advisory Council, piav qhia txog yuav ua li cas qhov no yog hloov kho IT kev ruaj ntseg, txhawb nqa tib neeg thiab cov koom haum nrog kev ceev ntiag tug ntau dua thiab tswj hwm lawv cov ntaub ntawv.

Cov chaw muab kev pabcuam tswj xyuas (MSPs) raug txhawb kom paub txog lawv tus kheej nrog cov ntaub ntawv pov thawj ntawm tus kheej cov ntaub ntawv ntiag tug kom tsim nyog los pab lawv cov neeg siv khoom hauv kev txhim kho lawv txoj kev nyab xeeb thiab kev ceev ntiag tug. Cov koom haum loj twb tau txais txoj hauv kev no kom ruaj ntseg cov ntaub ntawv tus kheej, thiab cov lag luam me thiab nruab nrab yuav tsum ua raws li kev cai. Raws li cov koom tes thev naus laus zis thiab cov chaw muab kev pabcuam, MSPs yuav ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev coj thiab txhawb cov koom haum hauv kev hloov pauv no.

Daim ntawv dawb piav qhia hais tias cov ntaub ntawv pov thawj ntawm tus kheej muaj xws li cov ntaub ntawv pov thawj digital, hu ua cov ntaub ntawv pov thawj (VC), khaws cia hauv VC hnab nyiaj. Lub hnab nyiaj muaj kev tiv thaiv nrog tus lej PIN lossis tus lej lej thiab raug tswj hwm los ntawm tus neeg siv. Los ntawm leveraging decentralized digital tus kheej, ib tug neeg cov ntaub ntawv tseem encrypted mus txog rau thaum lawv xaiv los qhia. Thaum sib koom, tsuas yog ib qho pov thawj token, tsis yog cov ntaub ntawv sau tiav, yog muab rau tus neeg txais.

Wes Jensen, tus thawj tswj hwm ntawm Blockchain Advisory Council thiab tus khub ntawm 21Packets, hais txog tias kev faib tawm digital tus kheej ua rau tib neeg thiab cov koom haum muaj kev tswj hwm ntau dua lawv cov ntaub ntawv online thiab kev sib raug zoo, thaum tseem ua kom muaj kev ruaj ntseg thiab kev ceev ntiag tug.

Daim ntawv dawb suav nrog ntau qhov piv txwv ntawm lub ntiaj teb tiag tiag ntawm cov ntawv thov kev qhia txog tus kheej digital, nthuav dav xws li kev yuav khoom, kev ua haujlwm, kev pabcuam tsoomfwv, kev kawm, kev lag luam nyiaj txiag, thiab kev kho mob. Nws qhia txog lub peev xwm rau cov tib neeg thiab cov koom haum los saib xyuas lawv cov ntaub ntawv thiab tiv thaiv lawv tus kheej hauv cov thawj coj no.

Lub CompTIA Blockchain & Web3 Advisory Council ua haujlwm ua lub platform rau cov thawj coj xav thiab cov neeg tsim kho tshiab los tshawb nrhiav seb cov lag luam tuaj yeem siv tshuab blockchain li cas. Nrog cov tswv cuab los ntawm ntau haiv neeg, pawg sab laj tshuaj xyuas nws cov ntawv thov thiab kev cuam tshuam hauv ntau qhov chaw, suav nrog cov saw hlau, kev tsim kho software, kev cai lij choj, kev lag luam, kev kawm, thiab B2B / B2C cov koom haum.

