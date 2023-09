Noel Edmonds pom tom qab lub txee ntawm Somerset Café

Noel Edmonds, paub zoo rau nws lub luag haujlwm ua tus tswv ntawm Deal lossis Tsis Muaj Deal, tau pom tsis ntev los no hauv UK nrog kev hloov pauv kev ua haujlwm xav tsis thoob. Cov lus dab neeg hauv TV tau mus ntsib Victoria Park Community Cafe hauv Frome, Somerset, qhov chaw uas nws tau txiav txim siab qiv kev pab los ntawm kev pab cov neeg siv khoom nws tus kheej.

Lub café, uas yog khiav los ntawm Cultivating Community thiab cov neeg ua haujlwm los ntawm cov neeg tuaj yeem pab dawb, tau ntsib kev ntxhov siab heev thaum Noel tau tshwm sim. Café tus neeg ua haujlwm pab dawb Sherry Anne Downes tau qhia tias cov neeg siv khoom zoo siab tau pom nws thiab Noel zoo siab rau lub luag haujlwm thaum nws nug seb nws puas xav mus tom qab lub txee.

Txawm hais tias nws zoo li Noel tab tom tshawb nrhiav kev hloov pauv txoj haujlwm, nws tsis kam lees qhov kev ua si tsis tu ncua ntawm lub tsev noj mov. Qhov no yog vim qhov kev ncua deb ntawm nws qhov chaw nyob tam sim no hauv New Zealand thiab UK. Noel thiab nws tus poj niam Liz tau tsiv mus rau New Zealand hauv 2019 thiab txij li ntawd tau txais ntau yam khoom, suav nrog ib lub tsev noj mov.

Noel qhov kev txaus siab hauv zej zog café tau tshwm sim los ntawm nws tus kheej kev paub muaj lub tsev noj mov hauv New Zealand. Nws koom nrog kev sib tham nrog cov neeg ua haujlwm txog lawv qhov chaw tsim khoom thiab tseem hais txog nws tus kheej kev lag luam.

Nws ntseeg tias Noel mus ntsib UK yog qhov tshwm sim los ntawm kev yug ntawm nws tus ntxhais Alice tus menyuam. Nws tau tshaj tawm tias nws nyob hauv Bude, Cornwall, uas nyob ze rau qhov chaw nws tus ntxhais nyob. Noel muaj plaub tus ntxhais los ntawm nws txoj kev sib yuav dhau los, thiab tam sim no nws tau sib yuav rau Liz txij li xyoo 2009.

