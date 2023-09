Google Chrome App Tau txais Kev Txhim Kho Zoo Tshaj Plaws rau nws hnub yug 15th

Google ua kev zoo siab rau nws lub hnub yug 15 xyoos nrog qhov hloov tshiab loj rau Google Chrome app. Ib qho kev hloov pauv loj tshaj plaws yog kev qhia txog Cov Khoom Siv Koj tsim hom lus, tso cai rau kev xaiv ntau dua. Cov lus tsim qauv no tau pib ua ntej nrog Android 12 thiab tau txais kev qhuas rau nws lub peev xwm los hloov pauv cov tsos ntawm Android xov tooj.

Nrog rau qhov hloov tshiab tshiab, Chrome cov neeg siv tam sim no tuaj yeem nkag mus rau "Customize Chrome" vaj huam sib luag uas lawv tuaj yeem xaiv los ntawm ntau yam xim los kho lawv cov kev paub txog kev tshawb nrhiav. Cov kev xaiv kho kom haum no tau txais kev cawmdim ntawm ib qho profile, ua kom yooj yim rau cov neeg siv nrog ntau qhov profile kom sib txawv ntawm lawv.

Ntxiv rau qhov kev hloov pauv tsim, Chrome ntawv qhia zaub mov kuj tseem raug txhim kho kom nkag tau sai rau Chrome txuas ntxiv, Google Txhais Lus, thiab Google Tus Thawj Tswj Password. Qhov no yuav ua rau nws yooj yim dua rau cov neeg siv nkag mus rau lawv cov yam ntxwv nyiam thiab cov kev pabcuam nrog ob peb clicks.

Chrome Web Store tseem tab tom tau txais kev tsim kho dua tshiab, muaj cov lus pom zoo ntawm tus kheej thiab kev sau cov ntawv txuas ntxiv. Muaj txawm tias AI-powered extensions seem, catering rau qhov muaj koob meej ntawm AI-tsav cov cuab yeej.

Tsis tas li ntawd, Google tab tom ntxiv cov peev txheej tshiab rau Chrome uas yuav txhim kho kev tshawb nrhiav kev paub. Ib qho zoo li no yog "Nrhiav nplooj ntawv no nrog Google" khawm, uas qhib ib sab vaj huam sib luag rau kev tshawb nrhiav yam tsis tau poob tus neeg siv txoj haujlwm tam sim no. Qhov no ua rau nws yooj yim dua los nrhiav cov ntaub ntawv thiab ua cov kev tshawb fawb yam tsis muaj kev cuam tshuam cov browsing flow.

Google tseem tab tom nthuav dav nws Cov Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb (SGE), uas yog lub hom phiaj los hloov pauv txoj kev uas tib neeg tshawb nrhiav. Thaum pib txwv tsis pub muaj, Google tam sim no qhib nws rau kev sim hauv Asmeskas Qhov no muab cov neeg siv pom lub neej yav tom ntej ntawm kev tshawb fawb thiab kev tsim kho tshiab uas Google ua haujlwm rau.

Zuag qhia tag nrho, cov kev hloov tshiab no rau Google Chrome app thiab Chrome Web Store lub hom phiaj txhawm rau txhim kho cov neeg siv kev hloov kho, kev nkag tau yooj yim, thiab kev tshawb nrhiav tau zoo. Nrog Cov Khoom Siv Koj tsim cov lus thiab txhim kho cov yam ntxwv, Chrome cov neeg siv tuaj yeem cia siab tias yuav muaj kev tshawb nrhiav tus kheej thiab yooj yim dua.

