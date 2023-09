Dell thiab University of Limerick koom tes ntawm AI-Powered Cancer Research

By

Dell tau koom tes nrog University of Limerick (UL) hauv tebchaws Ireland txhawm rau txhim kho kev tshawb fawb mob qog noj ntshav siv kev txawj ntse (AI). Kev sib koom tes tshwj xeeb yog tsom rau kev txhim kho kev saib xyuas rau cov neeg mob B-cell lymphoma, suav nrog kev kuaj mob sai dua, kho kho kom zoo, thiab txhim kho cov txiaj ntsig mus ntev.

Txhawm rau ua tiav qhov no, Dell tau tsim ib lub platform AI uas siv nws qhov tseeb cia arrays thiab PowerEdge servers. Lub platform no tau koom ua ke rau hauv UL's Digital Cancer Research Center's multicloud ecosystem thiab tuaj yeem tsim cov menyuam ntxaib digital ntawm cov neeg mob. Cov menyuam ntxaib digital no yuav pab cov kws tshawb fawb hauv ntau txoj hauv kev, suav nrog kev kuaj biomarker nrawm rau kev mob qog noj ntshav, tau txais kev nkag siab tob rau hauv cov kev kho mob uas tsim nyog, thiab txhim kho kev kho tus kheej raws li tus neeg mob qog nqaij hlav.

Los ntawm kev nkag siab ntxiv txog cov kab mob ntawm cov kab mob malignancies, cov kws tshawb fawb tseem yuav muaj lub sijhawm los tsim cov txheej txheem kho tshiab. Piv txwv li, lawv tuaj yeem tshawb xyuas lub luag haujlwm ntawm collagen nyob rau hauv cov qog nqaij hlav micro-ib puag ncig hauv kev nthuav tawm cov qog nqaij hlav cancer thoob plaws hauv lub cev thiab hauv nruab nrab paj hlwb.

Kev koom tes ntawm Dell thiab UL yuav tsum ua kom muaj kev paub txog kev txhim kho qog noj ntshav thiab txhim kho kev kuaj mob thiab kev kho mob muaj rau cov neeg mob qog noj ntshav. Los ntawm kev sib koom tes no, lub hom phiaj yog coj kev tshawb fawb kho mob qog noj ntshav mus rau qib tshiab, thaum kawg tau txais txiaj ntsig zoo rau cov neeg mob thiab cov kws kho mob thoob ntiaj teb.

Source: University of Limerick (UL)

Cov Ntsiab Lus:

1. B-cell lymphoma: Ib hom mob qog noj ntshav uas cuam tshuam rau cov qe ntshav dawb hu ua B cells. Nws tuaj yeem tshwm sim hauv ntau qhov chaw ntawm lub cev thiab muaj subtypes.

2. Kev kuaj Biomarker: Ib txheej txheem ntawm kev txheeb xyuas cov molecules tshwj xeeb lossis cov kev hloov pauv caj ces uas qhia tias muaj lossis kis tus kabmob.

3. Cov menyuam ntxaib digital: Cov duab sawv cev ntawm cov khoom siv hauv lub neej tiag tiag lossis cov tshuab uas tuaj yeem siv rau kev tsom xam, simulation, thiab ua kom zoo dua.

