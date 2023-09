Cov kws tshaj lij ceeb toom txog Cybersecurity thiab Privacy Risks nrog California's Digital Driver's License

By

California daim ntawv tsav tsheb digital tshiab tau ua rau muaj kev txhawj xeeb ntawm cov kws tshaj lij cybersecurity txog kev nyab xeeb thiab kev pheej hmoo ntawm tus kheej. Txij li thaum nws tshaj tawm thaum Lub Yim Hli 15, kwv yees li 100,000 Californians tau kos npe rau daim ntawv tso cai digital ntawm lawv lub xov tooj smartphones. Txawm li cas los xij, cov kws tshaj lij tau ceeb toom rau cov neeg siv tias lawv cov ntaub ntawv yuav tsis raug tiv thaiv tag nrho los ntawm tub sab nyiag. Adam Marré, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg rau cybersecurity firm Arctic Wolf, sau tseg tias kev hem thawj ntawm cov tib neeg tsis tau tso cai nkag mus lossis nyiag cov ntaub ntawv siv tsis yog xoom. Yog li, kev cia siab tag nrho ntawm kev tiv thaiv tus neeg siv cov ntaub ntawv yog qhov zoo tshaj plaws.

Txhawm rau txo cov kev pheej hmoo no, Marré qhia tias Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tsav Tsheb (DMV) qhia cov neeg tuav daim ntawv tso cai ntawm cov kev coj ua zoo tshaj plaws rau kev tiv thaiv lawv cov cim digital. Qhov no suav nrog kev siv cov passwords muaj zog, ua kom muaj ob qhov kev lees paub tseeb, thiab tsis tu ncua hloov kho software ruaj ntseg thiab apps. Txawm li cas los xij, California qhov kev sim ua haujlwm tam sim no tsis muab ob qhov kev lees paub qhov tseeb rau kev nkag mus rau daim ntawv tso cai digital.

Alexis Hancock, los ntawm Electronic Frontier Foundation, tseem hais txog qhov muaj feem cuam tshuam tsis zoo ntawm cov ntawv tso cai digital ntawm kev tsis sib xws. Cov tib neeg uas muaj kev txwv tsis pub siv internet lossis cov neeg uas tsis tuaj yeem them nyiaj ntau zaus hloov kho lub xov tooj smartphone tuaj yeem ntsib qhov tsis zoo vim muaj kev cia siab rau kev txheeb xyuas digital. Tsis tas li ntawd, muaj kev txhawj xeeb txog qhov muaj peev xwm siv tsis raug ntawm kev txheeb xyuas tus kheej, uas tuaj yeem cuam tshuam tus kheej ntiag tug thiab pab txhawb rau kev tsim kom muaj kev txheeb xyuas lub tebchaws.

Cov ntawv tso cai digital zoo sib xws hauv lwm lub tebchaws tau ntsib teeb meem nrog tus ID mobile. Piv txwv li, cov tub ntxhais hluas tsis tau muaj hnub nyoog hauv Iceland tuaj yeem tsim lawv cov ntawv tso cai digital kom nkag mus rau hauv cov chaw tsaus ntuj. Tam sim no, California cov ntawv tso cai digital tsis raug lees txais rau kev yuav khoom txwv hnub nyoog, tshwj tsis yog hauv TSA PreCheck kab ntawm cov tshav dav hlau xaiv.

Thaum California DMV thov tias cov ntaub ntawv tus kheej los ntawm daim ntawv tso cai digital tsis tau khaws cia tas mus li, qhov kev tiv thaiv tseem ceeb rau cov ntaub ntawv siv yog tus lej lej ntawm tus neeg lub xov tooj. Lwm lub xeev hauv Asmeskas tau sim nrog cov ntawv tso cai tsav tsheb digital tau ntau xyoo, xws li Arizona, uas tso cai rau cov neeg siv Apple khaws cov ntawv digital ntawm lawv cov ntawv tso cai hauv lawv cov Apple Wallets.

Zuag qhia tag nrho, raws li California ventures mus rau hauv lub realm ntawm kev txheeb xyuas cov digital, nws yog ib qho tseem ceeb los daws cov cybersecurity thiab kev ceev ntiag tug txaus ntshai cuam tshuam nrog cov ntawv tso cai digital, thiab tsim kev ntsuas los tiv thaiv cov neeg siv cov ntaub ntawv zoo.

Tau qhov twg los:

- California DMV Tam sim no muab 'Digital' Daim Ntawv Tso Cai Tsav Tsheb. Yuav ua li cas kom tau koj tus ID ntawm koj lub xov tooj