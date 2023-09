CAFC Tshem Tawm PTAB Kev Txiav Txim Siab hauv Netflix thiab Apple Cases

By

Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Hais Plaub Txiav Txim Siab rau Tsoom Fwv Teb Chaws Circuit (CAFC) tau tshaj tawm ob qhov kev xav ua ntej, ob qho kev txiav txim siab tawm thiab rov txiav txim siab ntawm Patent Trial and Appeal Board (PTAB).

Hauv thawj kis, Netflix, Inc. v. DivX, LLC, CAFC tau txiav txim siab tias PTAB tau ua phem rau nws qhov kev txiav txim siab hauv kev pom tias Netflix ua tsis tiav los tsim cov duab zoo sib xws. Qhov kev tsis sib haum xeeb patent tau thov qhov tshwj xeeb hu ua "trick play functionality," uas tso cai rau kev xa mus sai, rov qab, thiab hla qhov chaw. Netflix tau sib cav tias cov lus thov yuav pom tseeb nyob rau hauv qhov pom ntawm cov ntaub ntawv kos duab ua ntej, tab sis DivX tau thov tias cov lus hais tsis yog kev sib cav, vim lawv tsis hais txog tib qho kev sim siab.

CAFC tsis pom zoo rau PTAB qhov kev xav, hais tias Netflix tau sib cav txaus tias kev sim ua haujlwm rau ob qho tib si patent thiab cov ntawv sau ua ntej yog tib yam. Lub tsev hais plaub tau hais tias tsis tas yuav tsum siv "cov lus khawv koob" hauv kev txheeb xyuas qhov kev sim siab thiab cov lus dav dav tuaj yeem txaus. CAFC tau xa cov ntaub ntawv mus rau PTAB los txiav txim seb daim duab ua ntej puas yog qhov zoo sib xws rau patent hauv nqe lus nug.

Hauv qhov thib ob, Apple, Inc. v. Corephotonics, Ltd., CAFC tau tawm ob qhov kev txiav txim siab zaum kawg ntawm PTAB. patent nyob rau hauv nqe lus nug hais txog kev tsim "portrait duab." Cov tog neeg tsis pom zoo rau kev tsim cov lus thov, thiab PTAB thaum kawg tau txais tus tswv patent txhais. Txawm li cas los xij, CAFC tau pom tias qhov kev txhais lus no yuav tsis suav nrog qee qhov kev pom zoo uas tau tshaj tawm hauv patent specification. Lub tsev hais plaub txiav txim siab tias Apple qhov kev tsim kho tau zoo dua nrog cov ntaub ntawv pov thawj hauv lub cev thiab tau xa cov ntaub ntawv mus rau PTAB rau kev hais plaub ntxiv.

Ob qhov xwm txheej qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev txheeb xyuas cov duab zoo sib xws thiab ua raws cov lus thov kom raug. CAFC cov kev txiav txim siab muab kev taw qhia txog cov qauv uas yuav tsum tau siv rau hauv cov cheeb tsam no thiab qhia meej tias tsis tas yuav tsum muaj "cov lus khawv koob" hauv kev txheeb xyuas qhov kev sim siab.