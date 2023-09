Txoj cai tshiab European yuam kom Apple yuav tsum siv USB-C them rau iPhone 15

By

Apple tau tshaj tawm tias nws cov khoom lag luam tshiab tshaj plaws, iPhone 15, yuav tau nruab nrog USB-C chaw nres nkoj es tsis yog nws qhov chaw nres nkoj Lightning. Qhov kev txav no los teb rau txoj cai tshiab dhau los ntawm European regulators yuam kev siv USB-C them thoob plaws cov khoom siv hluav taws xob, suav nrog smartphones. Qhov kev hloov pauv yog txhawm rau txo cov khoom siv hluav taws xob thiab ua kom cov hlua them nyiaj ntau dua nyob rau hauv ntau yam khoom siv.

Apple ib txwm tso nws tus kheej ua tus thawj saib xyuas rau nws cov neeg siv loj, tab sis tam sim no nws tab tom ntsib kev kub ntxhov los ntawm cov tswj hwm thoob ntiaj teb. Ntxiv rau qhov yuav tsum tau USB-C, Apple tab tom ntsib cov cai tshiab hauv Tebchaws Europe uas yuav yuam kom nws tso cai rau muag iPhone apps sab nraum nws App Store. Lub tuam txhab tseem tab tom raug tshawb nrhiav hauv Tebchaws Meskas rau kev thaiv lwm tus los ntawm kev siv iPhone lub peev xwm kais-rau-them, thiab muaj kev cuam tshuam rau kev siv iPhone hauv Suav chaw ua haujlwm.

Thaum cov teeb meem kev tswj hwm no tuaj txog lub sijhawm thaum Apple tab tom sim ua kom nws txoj kev lag luam poob qis ntawm kev muag khoom ntawm iPads thiab Macs, lub tuam txhab tseem yog lub zog tseem ceeb hauv kev lag luam smartphone. Lub iPhone tseem suav nrog ntau dua ib nrab ntawm Apple cov nyiaj tau los tag nrho, thiab lub tuam txhab muag ntau dua 200 lab iPhones txhua xyoo.

Lub iPhone 15 lineup suav nrog ntau qhov kev txhim kho thiab cov yam ntxwv tshiab, xws li lub koob yees duab zoo dua, ciam teb me me nyob ib puag ncig ntawm lub vijtsam, thiab muaj peev xwm kaw cov yeeb yaj kiab peb sab. Cov qauv high-end Pro kuj tseem muaj lub cev sib zog titanium thiab txhim kho kev ua haujlwm nrog cov txheej txheem tsim khoom. Apple kuj tau nce tus nqi ntawm nws cov qauv saum toj kawg nkaus, iPhone Pro Max, los ntawm 9 feem pua.

Apple kuj tau nthuav tawm cov kev hloov tshiab rau nws cov Apple Watch muab, suav nrog Series 9 saib uas tso cai rau cov neeg siv teb cov xov tooj los ntawm tapping lawv tus ntiv tes xoo thiab ntiv tes ntiv tes ua ke ob zaug. Apple Watch Ultra, tsom rau cov neeg nyiam sab nraum zoov, nta lub vijtsam ci dua thiab muaj peev xwm tshiab rau cov neeg caij tsheb kauj vab.

Zuag qhia tag nrho, thaum cov kev hloov pauv rau iPhone lineup tej zaum yuav tsis yog qhov tseeb, lawv muab kev txhawb siab txaus rau cov neeg siv nrog cov khoom qub los hloov kho. Txawm li cas los xij, Apple yuav tsum tau tshawb xyuas qhov kev tshuaj xyuas ntau ntxiv los ntawm cov tswj hwm thoob ntiaj teb kom tswj hwm nws txoj haujlwm hauv kev ua lag luam.

