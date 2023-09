Tus Tshiab iPhone 15: Yuav Ua Li Cas Los Ntawm Apple's Wonderlust Event

Apple tau teem sijhawm tshaj tawm nws cov xov tooj tshiab iPhone ntawm "Wonderlust" kev tshwm sim nyob rau ntawm nws lub hauv paus hauv Silicon Valley. Thaum cov ntaub ntawv me me tau tshaj tawm txog iPhones tshiab, nws xav tias lub tuam txhab yuav tsom mus rau kev txhim kho kev ua tau zoo thiab siv lub charger thoob ntiaj teb. Qhov kev txav mus rau lub tshuab hluav taws xob thoob ntiaj teb yog ua raws li European Union txoj cai lij choj tau tsim los ua qhov yuav tsum tau ua hauv Tebchaws Europe xyoo tom ntej.

Kev taw qhia ntawm iPhone 15 tuaj txog thaum lub sijhawm Apple tab tom ntsib kev nyuaj hauv kev lag luam Suav, qhov twg cov ntawv ceeb toom qhia tias tsoomfwv txwv tsis pub cov tub ceev xwm siv nws lub xov tooj. Txawm hais tias qhov no yuav muaj kev cuam tshuam me me rau kev muag khoom, nws qhia txog kev txhawj xeeb txog Apple qhov kev cia siab rau Tuam Tshoj rau kev tsim khoom thaum muaj kev kub ntxhov ntau ntxiv ntawm Tebchaws Meskas thiab Tuam Tshoj.

Hauv peb lub hlis dhau los, Apple tau ntsib kev poob qis hauv kev muag iPhone vim tus nqi siab dua, uas tau ua rau cov neeg siv khoom ncua kev hloov kho tshiab rau cov qauv tshiab. Txhawm rau hais txog qhov no, ntau cov lus xaiv qhia tias Apple yuav txais ib lub chaw nres nkoj USB-C thoob ntiaj teb rau kev them nyiaj thiab hloov cov ntaub ntawv, hloov nws cov Lightning connectors. Qhov kev hloov pauv no ua raws li EU txoj cai lij choj uas tswj hwm USB-C raws li tus qauv them nqi rau txhua lub xov tooj tshiab, ntsiav tshuaj, thiab koob yees duab pib txij li xyoo 2024.

Cov neeg tsim cai lij choj European tau sib cav tias txoj cai no yuav ua kom yooj yim rau cov neeg European lub neej, txo cov khoom siv hluav taws xob, thiab txo cov nqi rau cov neeg siv khoom. Apple twb tau siv USB-C them cov chaw nres nkoj ntawm nws lub iPads thiab laptops, tab sis nws tau tawm tsam qhov hloov ntawm iPhones, hais txog kev txhawj xeeb txog kev cuam tshuam kev hloov pauv tshiab thiab cuam tshuam txog kev nyab xeeb. Txawm li cas los xij, kev hloov pauv mus rau USB-C tam sim no pom tias yog kev zam.

Ntxiv rau qhov hloov pauv ntawm lub charger, Apple yuav tsum qhia txog kev txhim kho rau iPhone lub koob yees duab thiab chips, nrog rau cov nqi nce ntxiv rau nws cov qauv Pro. Kev vam meej ntawm iPhone 15 yuav yog ib qho tseem ceeb rau Apple qhov kev ua tau zoo hauv lub xyoo tom ntej, vim tias lub tuam txhab xav kom rov qab muaj zog tom qab ob peb lub hlis twg tsis muaj kev vam meej.

Txawm hais tias muaj kev txhawj xeeb txog Suav kev txwv rau iPhones, Apple cov thawj coj tau hais txog qhov nce siab hauv kev muag khoom hauv Suav lag luam thaum lub sijhawm poob tag nrho. Cov kws tshuaj ntsuam kwv yees tias qhov muaj peev xwm txwv tsis pub yuav cuam tshuam rau ib feem ntawm iPhone muag hauv Suav teb. Txawm li cas los xij, nws yog qhov tseeb tias Tuam Tshoj tseem yog lub lag luam tseem ceeb rau Apple, thiab txhua qhov kev xav tsis zoo los ntawm tsoomfwv Suav yog ua rau muaj kev txhawj xeeb.

Qhov chaw:

- AFP

- Techsponential analyst Avi Greengart

- Insider Intelligence tus thawj kws tshuaj ntsuam xyuas Yory Wurmser

- Wedbush tus kws tshuaj ntsuam Dan Ives